05.08.2024, 16:10 82906
В Казахстане намерены увеличить количество призывников
Фото: УВП Акмолинской области
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Республики Казахстана разработало проект постановления, согласно которому в стране увеличат количество призывников.
Работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40148 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - сообщается в документе.
Ранее комиссиям было необходимо обеспечить проведение призыва 39 180 граждан.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в 2023 году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан.
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06.08.2024, 19:19 3286
В МВД разъяснили требования по тонировке стекол
Транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД отметили, что согласно ПДД транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов. Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" установлены требования к передней обзорности, сообщает Polisia.kz.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.
Первое - не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.
В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол", - пояснила Актоты Боранова.
Второе - затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей", - отметила старший инспектор.
06.08.2024, 15:05 16291
В Казахстане стало проще получить водительские права
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан стало проще получить и обновить водительские права.
В обновленном варианте услуги пользователи портала eGov.kz могут получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества", - сообщается на портале электронного правительства.
Кроме того, теперь при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.
Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет", - говорится в сообщении.
Ранее в МВД рассказали, смогут ли казахстанцы получать водительские права онлайн.
05.08.2024, 19:56 70791
Военные учения стран ОДКБ пройдут в России
В активной фазе и при подведении итогов примет участие Имангали Тасмагамбетов
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Новосибирской области пройдет учение с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2024", сообщает пресс-служба организации.
С 12 по 16 августа на полигоне "Горный" Сибирского округа Росгвардии (Новосибирская область) в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2024 год в несколько этапов состоится специальное учение со спецподразделениями органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ под условным наименованием "Кобальт-2024".
В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств - членов ОДКБ будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.
Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.
В процессе отработки учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ в условиях, максимально приближенных к боевым, отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции по нейтрализации бандформирований и террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков.
В рамках второй фазы пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.
В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Ранее сообщалось, что коллективные силы ОДКБ готовятся к проведению трех совместных учений на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане.
05.08.2024, 19:33 72116
В Казахстане планируют установить новые требования к выдаче микрокредитов
Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АРРФР разместило на сайте "Открытые НПА" проект документа "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232 "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита". Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа.
Требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита дополнены пунктом, оговаривающим общие условия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом на срок до 45 дней, в размере, не превышающем 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году).
При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика или срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.
Указывается, что к договору о предоставлении микрокредита прилагается подписанный сторонами график погашения микрокредита.
При этом требования по заполнению графика погашения микрокредита не распространяются на договор, если погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.
Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.
Проект предусматривает установление требований к договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочек.
Закредитованность населения в Казахстане за последние 2 года выросла в 3 раза - до 18 трлн тенге. 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.
05.08.2024, 17:35 75776
Токаев осенью посетит Туркменистан
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью 2024 года посетит Туркменистан, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, была подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым подчеркнул, что каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет.
05.08.2024, 13:14 93741
Государству возвращены 32 водных объекта с начала года
Все эти объекты расположены в Жамбылской области
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Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала этого года 32 гидротехнических сооружения возвращены из коммунальной собственности в республиканскую, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным ведомства, речь идет о 31 ирригационном канале и одной плотине. Все эти объекты расположены в Жамбылской области.
В настоящий момент ведется активная работа по возвращению в республиканскую собственность объектов в других регионах Казахстана.
По поручению президента разработан комплексный план по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов до 2030 года. Планом предусмотрено строительство 44 водохранилищ, реконструкция 76 гидротехнических сооружений, более 5321 км ирригационных систем, а также бурение 3230 скважин вертикального дренажа. На сегодня разработана проектно-сметная документация по 114 проектам", - напомнил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Напомним, крупные гидротехнические сооружения планируют построить в Казахстане иранские компании.
05.08.2024, 11:45 100601
В селе Костанайской области выявили сибирскую язву у КРС
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Костанай. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Решением акима Свердловского сельского округа Денисовского района Костанайской области от 2 августа 2024 года на территории села Приречное установлен карантин из-за выявления заболевания сибирской язвой у КРС.
Установить карантин на территории села Приречное Свердловского сельского округа Денисовского района Костанайской области в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - говорится в документе.
Решение введено в действие.
05.08.2024, 11:28 98356
В Атырауской области нефтяную компанию оштрафовали на 13,6 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Атырау. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области нефтяную компанию оштрафовали более чем на 13,6 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура Атырауской области осуществляет постоянный надзор за оборотом опасных отходов, который является приоритетным направлением природоохранной деятельности. Установлено, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения. В результате рассмотрения представления прокурора, постановлением судебной коллегии Атырауского областного суда от 2 июля 2024 года АО "Каспий нефть" привлечено к административной ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 13 684 868 730 тенге", - говорится в сообщении.
В бюджет взыскан административный штраф, сумма штрафа была направлена в Национальный фонд государства.
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