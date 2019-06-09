Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - 8 июня в Казахстане наступил День тишины перед выборами президента РК, передает Kazakhstan Today.

Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан : Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

Голосование будет проходить на 9968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами с 07.00 до 20.00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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