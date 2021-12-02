Система Orphus

В Казахстане отмечают День Первого Президента

01.12.2021, 10:26 68203
В Казахстане отмечают День Первого Президента
Фото: azh.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - В Казахстане отмечают День Первого Президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 декабря 2011 года в Казахстане был учрежден новый государственный праздник - День Первого Президента РК. В этот день на пленарном заседании сената парламента РК был принят закон "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан". С принятием законопроекта будут признаны выдающиеся заслуги Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева перед республикой, сказал инициатор разработки законопроекта сенатор Анатолий Башмаков.
 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, отметил он.
 
14 декабря 2011 года закон был подписан президентом РК.
 
День Первого Президента Республики Казахстан отмечается 1 декабря. Каждый год 1 декабря по всему Казахстану проводятся культурно-массовые мероприятия.
 
Нурсултан Абишевич Назарбаев - Елбасы, Первый Президент Казахстана, избранный 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах.
 
Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 19 марта 2019 года.
 

Комментарии

новости по теме

В Кокшетау в рамках 30-летия Независимости прошло заседание Совета Акмолинской АНК

30.11.2021, 20:54 126415
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 30 НОЯБРЯ - В преддверии Дня Первого Президента в Кокшетау состоялось заседание Совета Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана под председательством заместителя председателя Акмолинской АНК Айны Мусралимовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие члены Совета, представители этнокультурных объединений, государственных учреждений, средств массовой информации, неправительственных организаций и молодежи, сообщает управление внутренней политики.
 
Открывая заседание Совета, председательствующая поздравила собравшихся с наступающим праздником.
 

Под руководством Первого Президента, Елбасы суверенный Казахстан прошел свой путь становления и развития, определив главные приоритеты своей внешней и внутренней политики. За 30 лет Независимости Казахстан стал страной, чей опыт гражданского мира и межэтнического согласия признан ценным в мировом сообществе. От всей души выражаю вам слова благодарности за вклад в развитие государства, каждый из вас - частица истории нашей Независимости", - отметила в своей приветственной речи Айна Мусралимова.

 
На мероприятии выступили аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председатель таджикского национально-культурного центра "Санги-Кабуд" Умар Шоназаров, руководитель Акмолинского молодежного движения "Жангыру жолы" Владислав Вебер, преподаватель биологии строительно-технологического колледжа Кокшетау, член Центра по пропаганде и развитию государственного языка при Акмолинской АНК Алена Малькова-Солопова.
 
В своих выступлениях спикеры поделились мнениями по вопросам укрепления Независимости, мира и согласия, сохранения единства, дальнейшего развития общества.
 
Подводя итоги заседания Совета, заместитель председателя Акмолинской АНК акцентировала внимание на проведении дальнейшей системной и качественной работы в укреплении межэтнического согласия в регионе, в частности, в активном участии молодежи в реализации экологических инициатив Президента страны, проекта "Мэдениетті ана - м?дениетті улт" в районах области, направленного на духовное воспитание и всестороннее развитие матерей, участии этнокультурных объединений в проекте "История нашего края".
 
В завершении встречи за плодотворную работу в деле укрепления дружбы, мира и согласия ряд акмолинцев были награждены благодарственными письмами и ценными подарками акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.
 

В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"

30.11.2021, 20:47 129304
В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"
Фото: Facebook Тимура Базарбаева
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев на своей странице в Facebook высказался касательно даты проведения съезда партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вы знаете, ровно неделю назад на расширенном заседании политического совета нашей партии, Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил решение о передаче полномочий председателя партии Nur Otan главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - напомнил Тимур Базарбаев. 

 
Он отметил, что дата проведения внеочередного съезда в этой связи будет определена руководством партии и страны. Как исполнительный орган, Центральный аппарат, в том числе первый заместитель председателя партии, обеспечат организационное выполнение всех поставленных задач в соответствии с уставом партии. 
 
Пресс-секретарь также добавил, что об этом в своем ответе на вопрос журналиста информационного агентства "Интерфакс" на полях международного партийного форума партии Nur Otan предельно ясно сказал первый зампред партии Бауыржан Байбек. 
 

С учетом того, что в ряде СМИ и телеграм-каналов публикуются различные конспирологические теории, разного рода слухи и домыслы, хочу еще раз прояснить. Высказывания типа "наличие политической интриги", "желание оттянуть время" и так далее являются лишь плодом воспалённого воображения", - пишет Тимур Базарбаев. 

 
Он также привел наглядный пример подобной инсинуации, передергивания смыслов и элементарного отсутствия профессиональной этики - материал на сайте Orda.kz Гульнар Бажкеновой, которая "даже не удосужилась узнать первоисточник и, по всей видимости, не различает такие термины, как "назначение" и "избрание". 
 

Мне лишь остается посоветовать подобным экспертам "не искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет". В этой связи хочу еще раз сказать для любителей хайпа: читайте устав партии!", - сказал Тимур Базарбаев.

 
Он подчеркнул, что партия Nur Otan со своей более чем 20-летней историей является прозрачной, подотчётной и ответственной неправительственной политической организацией, осуществляющей свою деятельность в строгом соответствии с законодательством страны.
 

Какие направления необходимо развивать партиям Nur Otan и "Единая Россия" - программный директор дискуссионного клуба "Валдай"

30.11.2021, 20:22 95230
Какие направления необходимо развивать партиям Nur Otan и "Единая Россия" - программный директор дискуссионного клуба "Валдай"
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Зарубежные и отечественные эксперты, представители политических партий и международных организаций из 15 стран продолжают делиться своим мнением на полях двухдневного международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, член совета директоров Международной ассоциации политических консультантов из Великобритании Ричард Мёрфи высоко оценил проведенные партией Nur Otan праймериз.
 

Я считаю, что праймериз - это очень важный и осмысленный шаг, направленный на демократизацию процессов. Во внутрипартийных выборах партии Nur Otan приняли участие 10 тысяч кандидатов, 40% - это были женщины, треть - молодежь, есть чем гордиться. Для партий очень важно эволюционировать, поскольку постоянно появляются новые вызовы, и чтобы им противостоять, к ним необходимо адаптироваться. Я являюсь членом самой старейшей и успешной партии в мире - Британской Консервативной партии. Сейчас это не та партия, к которой я присоединился 40 лет назад. Она поменялась, каждое 10-летие меняется. Политические партии не могут просто ждать, что люди к ним придут, они должны идти к ним, быть проактивными. Мы видим, что Nur Otan действует именно так, и я уверен, что её ждет яркое будущее", - поделился эксперт из Великобритании. 

 
По мнению представителя Либерально-демократической партии Узбекистана Бахтиера Якубова, крепкие межпартийные связи повысят эффективность двух стран в преодолении глобальных вызовов. 
 

Казахстан за 30 лет Независимости построил сильное государство, сформировав единое общество. Эти успехи, несомненно, связаны с именем Нурсултана Назарбаева, лидера Nur Otan. Лозунг партии "Преодолев испытания, победим вместе" выдвинутый на прошедших парламентских выборах подчёркивает, что она стремится максимально опираться на интересы самых широких слоев населения. Мы с удовлетворением отмечаем нынешний высокий уровень двусторонних отношений, основывающихся на дружбе, добрососедстве и стратегическом партнёрстве. Уверен, что благодаря этому мы сможем лучше давать адекватный ответ на глобальные вызовы современности", - отметил Бахтиер Якубов.

 
По словам директора Центра информации и политической аналитики, профессора Университета Центральной Флориды Хоуман Садри, праймериз более свойственны для американской партийной системы и противоположны европейской системе. 
 

Потому что в Европе за партийными лидерами остается последнее слово во всех вопросах. Поэтому для меня, как для политолога представляет большой интерес, как все эти вещи происходят в Казахстане, который совмещает в себе элементы американской и европейской систем", - поделился Хоуман Садри.

 
Эксперт из России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв считает, что партиям необходимо уделить внимание укреплению диалога между молодыми поколениями. 
 

Мне кажется, ни у кого нет сомнений, что у России и Казахстана общие интересы и понятные друг другу стратегии. В том числе в области партийного строительства и политических организаций. Сейчас у нас приходит совершенно новое поколение людей и через 10 лет внешнеполитические решения России будут определять люди с совершенно другим образом мышления. Это будут люди гораздо более прагматичные. Мне кажется, что вопрос диалога молодых партийных профессионалов двух стран - это главное направление нашей совместной работы", - подчеркнул Тимофей Бордачёв.

 
Напомним, более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, принимают участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов