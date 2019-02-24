Астана. 20 января. Kazakhstan Today - В Казахстане появился День работников водного хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК внес дополнения в постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".

В соответствии с документом, опубликованным в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов, перечень праздничных дат в постановлении дополнен пунктом 17-2: "17-2. День работников водного хозяйства - 9 июля".

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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