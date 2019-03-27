Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане продлен статус оралмана для не успевших получить гражданство, передает Kazakhstan Today.

16 марта текущего года президентом РК Нурсултаном Назарбаевым было принято решение продлить статус оралманам для приобретения гражданства в упрощенном порядке до 31 декабря 2019 года. Таким образом, оралманы, у которых просрочен статус, могут обратиться в местные исполнительные органы, чтобы продлить его и подать документы в органы внутренних дел на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как напомнили в ведомстве, статус оралмана прекращается по истечении одного года со дня его получения. Продление статуса оралмана предусматривается исключительно для целей приобретения гражданства в упрощенном порядке при подаче заявления в течение шести месяцев со дня прекращения статуса оралмана на срок не более трех месяцев.

Вместе с тем на сегодня имеются случаи, когда оралманы, которые в течение предоставленного времени не приобрели казахстанское гражданство в упрощенном порядке, независимо от причины возникновения указанной ситуации лишаются такой возможности. В Министерство труда и социальной защиты населения поступают многочисленные обращения с просьбами содействия в решении данного вопроса.

В пресс-службе проинформировали, что с 1991 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 303 тыс. семей, или 1 млн 40 тыс. этнических казахов, что составляет почти 6% населения страны. Благодаря этому, удалось снизить уровень отрицательного сальдо миграции и добиться демографического роста. Многие из них, получив гражданство, наравне с другими казахстанцами вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

В Казахстане созданы максимально благоприятные условия для адаптации и интеграции этнических репатриантов. Получившие статус оралмана, имеют право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке (остальным иностранцам необходимо прожить в Казахстане не менее 5 лет).

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