02.10.2023, 19:52 35016
В Казахстане пройдет энергетический форум стран ШОС
Главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября.
3-4 октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в ходе брифинга.
По его словам, главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона.
Напомним, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год.
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02.10.2023, 21:03 29911
Кадровые перестановки произошли в акимате Атырауской области
Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов
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Атырау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя аппарата акима области назначен член президентского кадрового резерва Нурлыбек Женисбекулы, сообщает "АЖ".
Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов и пожелал ему удачи в работе.
Нурлыбек Женисбекулы в разные годы занимал должности пресс-секретаря, советника акимов Шымкента и Южно-Казахстанской области, заместителя директора департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК; замруководителя аппарата акима Нур-Султана.
С февраля 2022 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
02.10.2023, 20:21 31416
В ЕАЭС вступили в силу изменения в техрегламент на нефть
Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" вступили в силу с 30 сентября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения. Уточнены также отдельные положения технического регламента, связанные с формой паспорта, для единообразного применения его требований. Кроме того, изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту.
В целях обеспечения перехода на унифицированную форму паспорта, оформленные на партии нефти до даты вступления в силу этого решения, то есть не по единой форме, действительны до 1 ноября 2023 года.
Изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории Союза, в том числе в части оформления документации.
Напомним, на совете Евразийской экономической комиссии были утверждены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".
02.10.2023, 19:57 34196
Глава государства подписал закон "Об общественном контроле"
Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "Об общественном контроле", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля.
Президент также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
02.10.2023, 19:21 36006
Президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.
Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.
В заключение президентом был дан ряд конкретных поручений.
Ранее сообщалось, что Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы.
В Министерстве финансов РК рассказали, как идет работа по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
02.10.2023, 18:25 38161
На острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023"
Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы
Фото: МО РК
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Баку. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Азербайджане на острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
План совместного учения "Хазри-2023" включает проведение брифинга, двусторонней встречи командующих военно-морскими силами, тренировок морского спецназа и морской пехоты, боевого слаживания кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения", - проинформировали в ведомстве.
Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну.
Подчеркивается, что мероприятия направлены на совершенствование навыков планирования и реализации совместных операций, повышение способности подразделений действовать эффективно и согласованно.
Ранее под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023".
02.10.2023, 18:01 39361
МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров подтвердил наличие реестра иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане.
Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем (...) Число тоже не могу назвать (...) Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - заявил Айбек Смадияров.
В ходе брифинга представители СМИ также попросили прокомментировать высказывания популярного российского врача-эндокринолога о том, что "из-за тех, кто раскачивает лодку, Казахстан и Россия вступят в войну".
Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией, нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедские, и мы работаем как дружественные стратегические государства", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
02.10.2023, 17:43 40551
Токаев и Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана
Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ветеран труда Елеусин Сагиндиков, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны, сообщает Акорда.
Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.
Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в нынешнем послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", в частности по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.
Ранее председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны.
02.10.2023, 14:46 30691
Как будет работать накопительная система "Келешек" и заменит ли она образовательные госгранты, рассказали в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году. Это он отметил в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы и послания главы государства.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что на фоне высокого роста рождаемости систему образования в будущем ждет значительное увеличение нагрузки. Так, на сегодняшний день государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится до порядка 15%. При этом министерство с 2020 года ежегодно увеличивает количество грантов в среднем на 10%.
В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
Предусматриваются также дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в особенности изменения коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, предусматриваются инструменты защиты от девальвации.
Параллельно с этим будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд - детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе.
Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
Министр подчеркнул, что в рамках создания системы предусматриваются цифровизация всех процессов накопления, обеспечение полной прозрачности и интеграция соответствующего модуля в приложения банков второго уровня.
Премьер-министр подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей.
Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе "Келешек" с учетом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным", - сказал Алихан Смаилов.
Как отметил глава Правительства, от уровня образования населения напрямую зависят благосостояние и конкурентоспособность страны. По данным Всемирного банка, рост экономики только на 16% обусловлен физическим капиталом, на 20% - природным капиталом, остальные 64% связаны с человеческим и социальным капиталом.
Он указал, что государство и ранее оказывало всемерную поддержку молодежи в получении высшего образования. Так, за последние 6 лет практически в 2 раза увеличилось количество грантов для обучения в университетах.
В текущем году выделено свыше 73 тысяч грантов (бакалавриат), тогда как в 2017 году их было чуть более 38 тысяч. Кроме того, за три года в два раза выросли расходы на одного обучающегося - с 420 тысяч тенге в 2019 году до почти миллиона тенге в 2023 году", - отметил Алихан Смаилов.
Вместе с тем, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. При этом увеличение количества грантов не позволит обеспечить широкий охват высшим образованием.
"Келешек" должен помочь решить эти вопросы. Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счет консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-Министр подчеркнул, что систему "Келешек" необходимо внедрить уже в следующем году. В этой связи требуется обеспечить широкое обсуждение предлагаемых мер и досконально проработать механизм действия системы.
Он должен быть простым и понятным не только для министерства, но и для населения и всех участников", - заключил он.
Напомним, в ходе выступления с посланием народу Казахстана, президент Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.
Программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд - детям", позволят им получить качественное образование", - сказал президент.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?