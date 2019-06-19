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В Казахстане разрабатывается новая Госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года

18.06.2019, 11:03 7993
В Казахстане разрабатывается новая Госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане разрабатывается новая Госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года, передает Kazakhstan Today.
 
Правительством Казахстана будет продолжена работа по повышению доступности и качества медицинских услуг. В этих целях разрабатывается новая Госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года. Одна из важных мер - эффективное внедрение обязательного социального медицинского страхования. 
 
Для эффективного внедрения ОСМС с 1 сентября текущего года в Карагандинской области будет запущен пилотный проект с вовлечением всех медицинских организаций региона. Данный механизм, как отметил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, необходимо транслировать во все регионы и учесть при полноценном запуске ОСМС с 2020 года.
 
Глава правительства поручил акиматам регионов решить вопрос по оснащению медицинских организаций компьютерами, бесперебойным интернетом и информационными системами. В этом направлении отмечена положительная работа Атырауской, Мангистауской, Павлодарской областей.
 
Отдельное внимание поручено уделить повышению охвата граждан системой медстрахования. Для этого необходимо завершить работу по формализации самозанятого населения и поднять уровень осведомленности по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и ОСМС.
 

Надо, чтобы каждый гражданин четко знал: какую медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно в качестве гарантии. Вопрос доступности и качества медицинской помощи является для всех нас очень важным", - отметил Мамин.

 
В рамках заседания правительства во исполнение Конституционного закона "О правительстве РК" состоялась церемония принесения присяги впервые вошедших в состав правительства министров: образования и науки А. Аймагамбетова, культуры и спорта - А. Раимкуловой, экологии, геологии и природных ресурсов - М. Мирзагалиева, пишет primeminister.kz.
 
Напомним, Казахстан с 1 января 2019 года полностью перешел на электронный формат оказания медицинских услуг. Это значит, что с начала года все поликлиники и больницы полностью перешли на безбумажное ведение медицинской документации. 
 
 

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