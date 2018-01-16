Астана. 16 января. Kazakhstan Today - В Казахстане разработают новый проект кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Kazakhstan Today.

Сегодня правительство РК одобрило проект Общенационального плана мероприятий по реализации послания президента страны. Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, проектом предусматривается 87 мероприятий, направленных на развитие государства по 10 направлениям, сообщает портал премьер-министра РК.

В частности, в рамках седьмой задачи "Человеческий капитал - основа модернизации" предусмотрено 32 мероприятия. С целью создания передовой системы образования на всех уровнях предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование процессов образования, обновление учебных программ, повышение престижа педагога. Кроме того, будут внесены изменения и дополнения в государственную программу образования и науки на 2016-2019 годы, в части развития цифровых технологий и вузовской науки.

В сфере здравоохранения будут реализованы мероприятия, направленные на применение новых технологий для улучшения профилактики и лечения болезней, повышение качества медицинского обслуживания населения, в том числе разработка Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Для реализации мер, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения, будет разработан новый проект кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

С целью расширения охвата самозанятых и безработных граждан будут реализованы новые инструменты Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Также предусмотрено совершенствование законодательства, направленного на формализацию деятельности неформально занятого населения, обеспечение перевода трудовых книжек и трудовых договоров в электронный формат, запуск электронной биржи труда, совершенствование выплат из системы социального страхования.

По данным портала, в рамках десятой задачи "Умные города для умной нации" предусмотрены два мероприятия, направленные на формирование "эталонного" стандарта "Смарт Сити" и его внедрения для управления городской средой через распространение лучших практик и обмена опытом между городами Казахстана.

"Реализация Общенационального плана даст импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития, который послужит основой для развития страны в условиях четвертой промышленной революции и позволит реализовать мероприятия, направленные на улучшение благосостояния народа", - резюмировал Сулейменов.

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