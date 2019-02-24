Система Orphus

В Казахстане разработали Дорожную карту по социализации молодежи категории NEET

18.02.2019, 17:21 10342
В Казахстане разработали Дорожную карту по социализации молодежи категории NEET
Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе министр общественного развития РК Дархан Калетаев подчеркнул необходимость работы с молодежью категории NEET, передает Kazakhstan Today.
 
NEET - английская аббревиатура, принятая в международной статистике. Так называют молодежь в возрасте 15-24 лет, которая не учится, не работает и не стажируется ("Not in Education, Employment, or Training" - ни образования, ни работы, ни обучения). 
 

Существует ряд проблемных вопросов, таких, как молодежь категории NEET, суицид и высокий уровень разводов среди молодежи. В целях снижения доли молодежи категории NEET принимаются комплексные меры. Разработаны Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET, Дорожная карта поддержки и развития семьи на 2019-2024 годы. Планируется открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах, отделов по работе с молодыми семьями и парами на этапе вступления в брак при Молодежных ресурсных центрах", - сказал Дархан Калетаев. 

 
Он отметил, что новая Дорожная карта позволяет работать с молодежью NEET по восьми категориям: безработная молодежь, сельская молодежь, молодежь с ограниченными возможностями, занятая молодежь со средним образованием, молодежь с доходами ниже прожиточного минимума, образованная молодежь без опыта работы, молодые женщины, имеющие малолетних детей, асоциальная молодежь. 
 
Работа с молодыми людьми будет вестись по шести направлениям: профориентация, профессиональное обучение, обеспечение занятости, развитие молодежного предпринимательства, социализация молодежи, организационно-методические мероприятия. Планируется, что ежегодно количество молодежи категории NEET будет снижаться на один процент.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров