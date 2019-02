В Казахстане разработали Дорожную карту по социализации молодежи категории NEET

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе министр общественного развития РК Дархан Калетаев подчеркнул необходимость работы с молодежью категории NEET, передает Kazakhstan Today.

NEET - английская аббревиатура, принятая в международной статистике. Так называют молодежь в возрасте 15-24 лет, которая не учится, не работает и не стажируется ("Not in Education, Employment, or Training" - ни образования, ни работы, ни обучения).

Существует ряд проблемных вопросов, таких, как молодежь категории NEET, суицид и высокий уровень разводов среди молодежи. В целях снижения доли молодежи категории NEET принимаются комплексные меры. Разработаны Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET, Дорожная карта поддержки и развития семьи на 2019-2024 годы. Планируется открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах, отделов по работе с молодыми семьями и парами на этапе вступления в брак при Молодежных ресурсных центрах", - сказал Дархан Калетаев.

Он отметил, что новая Дорожная карта позволяет работать с молодежью NEET по восьми категориям: безработная молодежь, сельская молодежь, молодежь с ограниченными возможностями, занятая молодежь со средним образованием, молодежь с доходами ниже прожиточного минимума, образованная молодежь без опыта работы, молодые женщины, имеющие малолетних детей, асоциальная молодежь.

Работа с молодыми людьми будет вестись по шести направлениям: профориентация, профессиональное обучение, обеспечение занятости, развитие молодежного предпринимательства, социализация молодежи, организационно-методические мероприятия. Планируется, что ежегодно количество молодежи категории NEET будет снижаться на один процент.

