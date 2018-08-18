Астана. 18 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются более 30 акимов и заместителей акимов различного уровня, передает Kazakhstan Today.

"Всего с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются 31 акимов и заместителей акимов различного уровня (областного - 1, городского - 4, районного - 5, сельского - 21). Осуждены - 12", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

По информации ведомства, в Атырауской области за получение взятки путем вымогательства осуждены заместитель акима района и руководитель отдела строительства.

"Должностным лицам было предъявлено обвинение в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от подрядной компании по строительству. Заместитель акима - признан виновным. Он приговорен к семи годам лишения свободы. Руководитель отдела строительства также признан виновным, ему назначен штраф в размере 35 миллионов тенге", - сообщили в АДГСПК.

Кроме того, за получение взятки на системной основе от предпринимателя на общую сумму 300 тыс. тенге осужден к штрафу 23,4 млн тенге аким сельского округа Жибек Жолы, Аршалинского района, Акмолинской области.

К выплате штрафа в размере 12 млн тенге осужден аким города Жетысай, который в феврале текущего года получил взятку в сумме 200 тыс. тенге от учредителя ТОО за положительное решение вопроса финансирования по программе "Балапан" и общее покровительство.

К штрафу 8,8 млн осужден аким Косшинского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, который в январе 2018 года в Астане получил взятку в сумме 3 млн тенге от директора ТОО за предоставление земельного участка в рамках государственной программы развития территорий.

Просмотров: 336