17.03.2025, 16:48 53916
В Казахстане усилили госконтроль за розничными ценами на товарный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственное регулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка. Необходимые изменения в Предпринимательский кодекс РК внесены по рекомендации Высшей аудиторской палаты, сообщили в пресс-службе ВАП.
В ходе госаудита деятельности нацкомпании Qazaq Gaz, ее дочерних организаций и процессов ценообразования на газ для внутренних и внешних потребителей был выявлен серьезный законодательный пробел. Аудиторы установили, что розничная реализация газа через газораспределительные компании не подлежит госрегулированию цен. Согласно закону, их деятельность началась после января 2017 года. Как следствие, это давало возможность организациям приобретать у АО "Qazaq Gaz" товарный газ и продавать его по завышенной стоимости, получая доход от посреднических услуг. В связи с этим, в целях обеспечения единого подхода, правительству РК было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс", - проинформировали в ВАП.
В результате необходимые поправки были внесены. С 1 января 2025 года госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа распространяется на всех субъектов рынка, включая газораспределительные компании, отметили в пресс-службе.
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18.03.2025, 17:59 7356
Доступ к eGov и другим госсервисам временно ограничат в Казахстане
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Доступ к eGov и другим государственным сервисам временно ограничат в Казахстане из-за плановых технических работ, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Технические работы запланированы в период с 23.00 20 марта 2025 года до 08.00 21 марта 2025 года. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства", - сообщили в пресс-службе.
По информации НИТ, будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile;
- порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
- сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан ;
- другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
- сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
Ранее стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни.
18.03.2025, 13:01 3776
Более 300 незаконных торговых объектов снесли в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, в рамках борьбы со стихийной уличной торговлей, демонтировано 306 незаконно установленных нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба городского акимата.
Также ликвидировано 222 развлекательных аппарата (силомеры). Направлены иски в суд для принудительного демонтажа 32 капитальных строений, прочно закрепленных на земельных участках госфонда.
Работы по демонтажу оставшихся 139 НТО будут завершены до 31 марта текущего года. В настоящее время коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети данных объектов", - сообщили в акимате.
Ранее в алматинском микрорайоне Самгау снесли автомойку, построенную без разрешительных документов.
18.03.2025, 12:53 5066
Стратегия национальной безопасности: Токаев дал ряд поручений госорганам
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщает Акорда.
Участники заседания рассмотрели итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации стратегии национальной безопасности.
Правительство и руководители ряда профильных ведомств рассказали о достижении основных показателей в этой сфере и обсудили вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.
Президент подчеркнул, что реализация стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.
По итогам заседания президент дал конкретные поручения государственным органам.
18.03.2025, 11:53 8951
Казахстан и Россия ежедневно обмениваются информацией по трансграничным рекам для подготовки к паводкам
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия начали ежедневный обмен информацией по всем трансграничным рекам, протекающим между двумя странами, для подготовки к паводкам, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.
Обмен данными продолжится до завершения паводкового периода", - подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что с начала года состоялись два заседания совместной казахстанско-российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. На них стороны проинформировали друг друга об установленных и планируемых режимах работы водохранилищ, а также обменялись прогнозами по притокам воды в водохранилища и ожидаемым уровням воды в трансграничных реках.
В данный момент ведется постоянное наблюдение за уровнем воды в реках и водохранилищах Казахстана, организовано круглосуточное дежурство. На водохранилищах обеспечиваются свободные емкости для принятия и безопасного пропуска паводковой воды. Очищены 240 км рек, включая Ертис и Жайык, которые также протекают по территории РФ", - сообщил вице-министр ведомства Нурлан Алдамжаров.
Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что 8 областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков.
Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми,и будут сопровождаться обильными осадками, что повышает риски затопления.
18.03.2025, 11:19 6256
Анализ деятельности USAID проведут в Казахстане
Фото: depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Детальный анализ деятельности Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию проведут в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Работа в данном направлении будет продолжена в части проведения детального анализа деятельности USAID по изучению финансируемых проектов и программ, их целей, соответствие заявленных целей фактическим результатам. В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID. Кроме этого, необходим анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов", - заявил Серик Жумангарин в своем ответе на депзапрос.
В документе уточняется, что по информации Государственного департамента США, предоставленной Министерству иностранных дел Республики Казахстан, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям с USAID.
Всего в 2023 - 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы 26,5 млн долларов. Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии. По информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 2024 - 2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство "EURASIA FOUNDATION" в Республике Казахстан, представительство "Winrock International" в Республике Казахстан, представительство "Internews Network" в Республике Казахстан, представительство "American Bar Association" в Республике Казахстан", - добавил он.
Ранее депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.
18.03.2025, 11:17 11706
Министерства Казахстана намерены пересмотреть график работы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий график правительственных органов могут планируют пересмотреть, рассказал сегодня на сессии маслихата заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев.
Он напомнил, что сейчас столичный акимат работает с 08.30. Изменение графика поможет решить проблему пробок в городе в утренние и вечерние часы.
Мы с такой инициативой будем выходить на правительственный уровень, о переносе времени работы центральных исполнительных органов. Будет ли это полчаса или будет час - вопрос обсуждаемый. Будем еще разговаривать со всеми, с нашими объектами образования, здравоохранения и другими организациями. Это поможет распределить транспортный поток", - пояснил Отебаев.
По его словам, если время начала работы сдвинуть на полчаса, водители тоже будут выходить на маршруты раньше.
Это поможет обеспечить более равномерное движение. Однако вопрос требует дополнительной проработки", - подчеркнул замакима, добавив, что прорабатывать вопрос будут совместно с депутатами маслихата.
Напомним, в ВКО 11 районов и Риддер перешли на новый график работы. В акимате области отметили, что этот шаг направлен на улучшение организации труда, повышение качества жизни и создание более гармоничной рабочей среды для всех жителей области.
Напомним, недавно исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс. В казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
18.03.2025, 09:57 15661
В Казахстане создадут Фонд развития креативной индустрии
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что в Казахстане планируется создать Фонд развития креативной индустрии с участием едущих творческих и образовательных организаций, передает корреспондент агентства.
Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора. Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В этой связи будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА, с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности", - рассказала министр.
По словам главы Минкультуры, фонд будет осуществлять деятельность по 4 основным направлениям:
- выявление талантов (организация конкурсов, креатонов, мобильных продюсерских центров, парсинг в регионах);
- девелопмент проектов (акселерация и инкубация проектов, коммерциализация, поиск и привлечение инвестиций);
- развитие инфраструктуры (развитие сети хабов, организация постоянных арт-площадок, доступ к государственному имуществу);
- содействие экспорту (выход на зарубежную аудиторию, маркетинг и PR, защита авторского права).
17.03.2025, 20:38 46036
Казахстан и Китай увеличат пропускную способность на границе
В первой половине апреля рабочая группа проведет выездное совещание на границе
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Пекин. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне 12-го заседания Комитета по сотрудничеству "Казахстан - Китай" состоялась двусторонняя встреча председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жандоса Дуйсембиева с новым министром Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Сунь Мэйцзюнь, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В ходе встречи казахстанская сторона представила информацию о модернизации пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также о результатах пилотного проекта круглосуточного режима работы на пунктах пропуска Нур Жолы - Хоргос.
Ключевые договоренности:
- совместные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска;
- модернизация инфраструктуры и увеличение режима работы пунктов пропуска;
- введение минимального количества принимаемых автотранспортных средств (АТС) для бесперебойного движения; усиление работы совместной рабочей группы по координации процессов на границе.
В первой половине апреля рабочая группа проведет выездное совещание на границе, чтобы изучить бизнес-процессы, выявить проблемные вопросы, влияющие на движение АТС, и выработать рекомендации для их устранения.
По итогам переговоров стороны договорились:
- ускорить модернизацию пунктов пропуска;
- повысить эффективность таможенного контроля; обеспечить комфортные условия пересечения границы и избежать скопления АТС.
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