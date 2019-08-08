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Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане усложнили правила приобретения пневматического и сигнального оружия, сообщил на брифинге председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Максат Байболов, передает Kazakhstan Today.

Для приобретения такого оружия нужно подтвердить свое совершеннолетие, предъявить в магазине справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний. Это прежде всего из нарко- и психдиспансера. Сейчас эти справки можно получить и в ЦОНе, и через Egov. А также справка о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием", - уточнил Байболов.

Как пишет Kazpravda.kz, новые правила урегулируют порядок реализации оружия, продаваемого без разрешения органов внутренних дел, - это пневматическое, сигнальное (копия ПМ) и газовые распылители (баллончики).

"Данная мера обусловлена фактами совершения преступлений с применением оружия, продаваемого без разрешения полиции. Одним из примеров может послужить опубликованное в Интернете видео преступления в столице с применением пневматического пистолета, когда нетрезвого мужчину, угрожавшего этим пистолетом во дворе дома, где играли дети, задержал сотрудник полиции", - прокомментировал Байболов.

По информации МВД, с 2017 года с использованием оружия данной категории совершено 129 преступлений, в том числе 28 разбоев, 79 хулиганств и три покушения на убийство.

При этом продавцы охотничьих магазинов не могут ограничить реализацию такого оружия, даже зная об имеющихся противопоказаниях к владению оружия ввиду отсутствия нормативно закрепленных оснований.

Наряду с этим отдельными поставщиками оружия не ставится вопрос о цели приобретения оружия. Об этом свидетельствует мониторинг ввозимого оружия. Так, в 2018 году в Казахстан было ввезено более 4 тысяч единиц сигнального оружия (звуковой - предназначен для подачи сигналов "старт" на спортивных мероприятиях). Внешне пистолет копирует пистолеты Макарова, Глок. На практике это оружие используются молодежью для показа и запугивания, есть факты применения его при разбоях и переделки в боевое оружие", - добавил Байболов.

По его словам, эта норма создаст определенный барьер для граждан, желающих приобрести оружие, а также сократит его реализацию предпринимателями, то есть исключит продажу лицам, имеющим противопоказания к его владению.





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