В Алматинской области пенсионер случайно ранил из ружья девочку

Талдыкорган. 14 мая. Kazakhstan Today - В Жамбылском районе Алматинской области пенсионер случайно ранил из ружья 13-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, 67-летний мужчина из охотничьего ружья стрелял в ворон у себя в огороде. После очередного выстрела одна из дробин попала в ногу девочке, находившейся на соседнем участке.

Медики осмотрели ребенка и, оказав необходимую помощь, отпустили девочку домой. Родители девочки, примирившись с соседом, написали встречное заявление об отсутствии к нему каких-либо претензий", - отметили в полиции.

Вместе с тем по данному факту возбуждено уголовное производство по факту неосторожного причинения вреда здоровью. У пенсионера изъято зарегистрированное на его имя гладкоствольное ружье "ИЖ-58" 12-го калибра.

С учетом примирения и заявления потерпевшей стороны о непринятии к подозреваемому строгих мер, сейчас рассматривается вопрос о прекращении в его отношении уголовного преследования", - сообщили в пресс-службе.

Также в полиции проинформировали, что в отношении пожилого мужчины собран материал по факту небрежного обращения с огнестрельным оружием и стрельбе в населенных пунктах, который направят на рассмотрение административного суда. Решением суда правонарушитель будет либо привлечен к ответственности с наложением крупного денежного штрафа, либо конфискацией огнестрельного оружия, либо лишением права им владеть.

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