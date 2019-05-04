В Алматы на 15 лет осудили стрелявшего в полицейских мужчину

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - В Алматы пьяного дебошира, стрелявшего в полицейских, осудили на 15 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в департаменте полиции, инцидент произошел 11 декабря 2017 года. Мужчина 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения на почве семейных разногласий устроил скандал в своем доме по улице Молдагулова. Он взял свое охотничье ружье 12-го калибра и два раза выстрелил в потолок, затем подошел к окну и начал стрелять во двор частного дома. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной полиции "Буран-188".

Разъяренный пьяный мужчина, расхаживал с огнестрельным оружием. Оценив ситуацию, полицейские велели отойти женщинам и любопытным соседям в безопасное место и не высовываться. Пьяный мужчина уже направлялся в сторону подоспевшего полицейского экипажа, что-то выкрикивая на ходу. Стражи правопорядка потребовали бросить оружие и предупредили, что будут применять табельные пистолеты. Выстрелом дробовым снарядом в полицейских ответил безработный дебошир. К счастью, ни в кого не попал, полицейские успели укрыться за служебным автомобилем, снаряды пролетели мимо и попали в забор соседей", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции Управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

24-летний сержант полиции Абылайхан Окас произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако на обезумевшего под алкогольным воздействием мужчину такой сигнал должного впечатления не произвел и он продолжал идти в сторону полицейских с направленным в их сторону ружьем.

Тогда напарник Абылайхана, сержант полиции Даулет Кенжегазы, взяв инициативность и ответственность, произвел прицельный выстрел в движущегося в их направлении преступника. Пуля пистолета "Макаров" попала в живот нападавшему, в результате чего он был обезврежен. Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа и скорая помощь для раненого "стрелка". Домашнего агрессора увезли в больницу. Никто из граждан больше не пострадал. Вскоре, поправившись, "домашний тиран" предстал перед судом. На суде в ходе трений преступник пытался оправдаться, дескать, не видел, в кого стрелял. Однако показания свидетелей, заключения проведенной судебно-баллистической экспертизы, в том числе медицинские экспертизы у суда сомнений не вызвали. Закрепили правоту действий аудиовизуальные материалы, снятые с видеожетонов патрульных", - уточнил полковник Сатаров.

Мужчина наказан лишением свободы сроком на 15 лет по пункту 1 части 2 статьи 380-1 УК РК (Посягательство на жизнь, то есть умышленное действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного с выполнением ими служебных обязанностей либо из-за мести за выполнение служебных обязанностей в отношении двух или более лиц).

"Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы от 13 ноября 2018 года в отношении Джафара Радия Валерьевича оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного и защитника без удовлетворения", - постановила Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело.

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