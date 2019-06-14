В Нур-Султане мужчина угрожал детям пистолетом

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал детям пистолетом, передает Kazakhstan Today.

"12 июня текущего года, в 20.00, сотрудниками столичной полиции задержан 51-летний житель города, который угрожал пистолетом несовершеннолетним детям по улице Уалиханова", - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

По данным ведомства, при несении службы во дворах к полицейскому прибежали двое несовершеннолетних, которые сообщили о мужчине, который ходит с пистолетом и угрожает им. Полицейский полка патрульной полиции старший сержант полиции Руслан Шмидт пошел на место, куда указывали ребята и сообщил напарнику.

Полицейский применил боевые приемы и обезвредил нарушителя. На подмогу подоспел старший лейтенант полиции Жандос Озбек.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК. Изъятое оружие является пневматическим оружием. Согласно медицинского освидетельствования мужчина был в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировали в полиции.

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