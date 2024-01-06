05.01.2024, 12:38 39076
В Казахстане установили лимиты долга местных акиматов на 2024 год
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров приказом от 29 декабря 2023 года установил лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год.
Установить лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее на сессии маслихата обсудили внесение изменений в бюджет Алматы.
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05.01.2024, 19:07 25351
Обеспечение стабильности поставок нефти и газа на внутренний рынок обсудили в правительстве
Премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание энергетического совета состоялось в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили вопросы газоснабжения новых инвестиционных проектов в рамках создания кластеров высокого передела, обеспечения стабильности поставок газа на внутренний рынок, а также расширения и модернизации соответствующей энергетической инфраструктуры.
Наряду с этим рассмотрены вопросы обеспечения надежной и безаварийной транспортировки нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам.
По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений.
05.01.2024, 17:32 28921
"Жаикмунай" оштрафовали на 2 млрд тенге за занижение налогов
Прокуратура области пополнила государственный бюджет на 11 млрд тенге
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Уральск. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Западно-Казахстанской области в ходе проверки ТОО "Жаикмунай" установлено, что в нарушение требований налогового законодательства, компания допустила факты необоснованного отнесения к возмещаемым затратам более 38 млрд тенге, сообщает пресс-служба надзорного органа.
По акту надзора прокуратуры области указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством. Также произведено доначисление налогов на 9,5 млрд тенге, которые были оплачены в доход государства.
За занижение сумм налогов компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2 млрд тенге, штраф оплачен.
В результате прокуратура области пополнила государственный бюджет на 11 млрд тенге, а также не допустила необоснованное возмещение затрат ТОО "Жаикмунай" из бюджета свыше 38 млрд тенге.
Кроме того, по результатам проведенной в ТОО "Жаикмунай" проверки по вопросу трансфертного ценообразования, произведена корректировка объектов налогообложения, общая сумма корпоративного подоходного налога к доначислению составила 725 млн тенге, который находится на стадии погашения.
05.01.2024, 15:39 33906
Президент отметил необходимость принятия законов по социально-экономическим преобразованиям в стране
Председатель мажилиса отчитался перед президентом о законотворческой деятельности палаты парламента
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя мажилиса Ерлана Кошанова о законотворческой деятельности нижней палаты парламента.
Ерлан Кошанов доложил, что с начала сессии принято и направлено в сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы "Нацфонд - детям", а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда;
В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами.
Также ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими.
Вместе с тем, мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики.
Спикер мажилиса доложил, что депутаты с начала года выехали в регионы для встреч с избирателями и осуществления контроля за исполнением поручений главы государства по улучшению жизни людей.
Токаев положительно оценил итоги работы мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.
Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране.
05.01.2024, 10:41 43956
Берик Манасов освобожден от должности председателя комитета МСХ РК
Фото: primeminister.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Манасов Берик Жамбулович освобожден от должности председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Берик Манасов родился в 1985 году в городе Шымкенте. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет. Член Президентского молодежного кадрового резерва. С августа 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета госинспекции в АПК МСХ РК.
В разные годы работал в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства, занимал разные должности в АО "Аграрная кредитная корпорация".
04.01.2024, 16:00 81106
Токаев назначил вице-министров обороны и внутренних дел
Фото: Акорда
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей министров обороны и внутренних дел Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.
С июня 2021 года Абубакиров занимал пост начальника главного штаба - первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил РК.
Кроме того, распоряжением президента Сайтбеков Айдар назначен заместителем министра внутренних дел РК.
Вместе с тем, Токаев освободил от должности секретаря высшего судебного совета Республики Казахстан - руководителя аппарата Сабирова Анвара.
Напомним, в декабре 2023 года президент снял Кайрата Сунтаева с поста замглавы МВД.
04.01.2024, 09:00 98011
Назначен председатель Комитета информации
Фото: https://t.me/KZgovernment
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Ранее должность председателя Комитета информации занимал Елдос Наширали.
Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С июля 2021 года по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.
04.01.2024, 08:35 95921
Домыслы о переизбрании президента Казахстана беспочвенны - Берик Уали
Президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года, его полномочия истекут в ноябре 2029 года
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Домыслы о переизбрании действующего президента Казахстана беспочвенны. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента РК Берик Уали, разъясняя ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта Токаева.
3 января, ряд зарубежных СМИ указали, что полномочия президента РК заканчиваются в 2026 году, сообщает 24KZ.
Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в 2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах. Как известно, президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года", - заявил Берик Уали.
Он напомнил, что Токаев ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком.
Напомним, в интервью глава государства назвал дезинформацией слухи в соцсетях о том, что он планирует провести референдум по Конституции и вновь принять участие в президентских выборах.
Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон. Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства... В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано", - заявил Токаев.
03.01.2024, 19:52 111701
Назначен врио начальника ДЧС Мангистауской области
Должность получил Бекболат Абдикадыров
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Актау. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Мангистауской области назначен Бекболат Абдикадыров, сообщает пресс-служба департамента.
3 января заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Мурат Муханов представил акиму региона, личному составу департамента и ветеранам органов гражданской защиты назначенного начальника ДЧС Мангистауской области полковника Бекболата Абдикадырова.
Бекболат Абдикадыров службу в органах гражданской защиты начал в 1998 году с должности пожарного.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?