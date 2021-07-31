В Казахстане в 2021 году более 16 тыс. лиц с инвалидностью получили протезно-ортопедические услуги

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - С начала текущего года через портал социальных услуг более 16 тыс. лиц с инвалидностью получили услуги протезно-ортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации, разработанных в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К вышеуказанным услугам относится обеспечение протезами, ходунками, тростями, костылями, ортопедической обувью, бандажами, корсетами, туторами, реклинаторами, головодержателями, супинаторами, лечебными поясами, детскими профилактическими штанишками и др. Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика услуг. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказ можно посредством доставки либо самовывозом", - проинформировали в ведомстве.

Помимо протезно-ортопедических услуг, на портале можно оформить заявку на получение сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

С начала года через портал социальных услуг более 113 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тыс. – услуги жестового языка, свыше 31 тыс. - услуги индивидуального помощника, порядка 36 тыс. - санаторно-курортное лечение и более 122 тыс. человек оформили заказы на гарантированные социальные пакеты.

На сегодняшний день на портале зарегистрированы 859 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 127 поставщиков ТСР, более 13 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 250 жестового языка, 66 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

С 29 декабря 2020 года на портале Электронного правительства (eGov.kz) реализована возможность лицам с инвалидностью подать электронную заявку на оказание государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. За этот период через портал Электронного правительства было оформлено более 110,5 тыс. документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации.

Внедрение автоматизированной информационной системы "Портал социальных услуг" предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 4.

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