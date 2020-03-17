В Казахстане временно запрещены увольнения военнослужащих срочной службы и курсантов - Минобороны

В Минобороны сегодня проведено аппаратное совещание, на котором министр Нурлан Ермекбаев дал ряд указаний по поддержанию высокой боевой готовности, усилению бдительности, противодиверсионной защите и охране особо важных военных объектов.

Кроме того, медицинским учреждениям предписано быть готовыми принять участие в мероприятиях по охране здоровья граждан, в том числе с выездом за пределы гарнизонов, а подразделениям радиационной, химической и биологической защиты - к проведению специальной обработки территорий и объектов. Автомобильная и специальная техника также находится в готовности по первому сигналу принять участие в оказании необходимой помощи. Предусмотрена возможность использования казарменно-жилищного и коммунально-эксплуатационного фонда в интересах граждан, сообщает пресс-служба Минобороны.

Наряду с усиленными мероприятиями санитарного и медицинского характера, приняты организационные меры, не наносящие ущерб поддержанию боевой готовности. В частности, отменены массовые мероприятия, запрещены увольнения из расположений военнослужащих срочной службы и курсантов, ограничены их контакты с родственниками и друзьями. При этом расширена сфера применения ими современных гаджетов для видео- и голосовой связи с родными и близкими.

Все усилия Вооруженных сил в данном направлении координируются оперативным штабом, который будет функционировать весь период действия в стране чрезвычайного положения, отметили в пресс-службе.

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