В Казахстане запустят единую цифровую платформу для учета миграции

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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил запустить единую цифровую платформу учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября 2025 года, передает корреспондент агентства.





Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - сказал премьер на заседании правительства.





Он отметил, что за 2 года число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане выросло в полтора раза.





Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае этого года было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать", - отметил Бектенов.





Также до 1 октября этого года премьером поручено внести в правительство проект концепции миграционной и демографической политики РК с учетом необходимости гармонизации с разрабатываемой концепцией региональной политики до 2030 года. Поставлена задача по внедрению инструментов предварительного опроса этнических мигрантов до их прибытия в страну для оценки личных и профессиональных предпочтений кандасов.





Кроме того, глава кабмина поручил ужесточить меры административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, усилить вопросы безопасности в сфере миграции.



