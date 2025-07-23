22.07.2025, 13:07 64446
В Казахстане запустят единую цифровую платформу для учета миграции
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил запустить единую цифровую платформу учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября 2025 года, передает корреспондент агентства.
Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - сказал премьер на заседании правительства.
Он отметил, что за 2 года число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане выросло в полтора раза.
Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае этого года было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать", - отметил Бектенов.
Также до 1 октября этого года премьером поручено внести в правительство проект концепции миграционной и демографической политики РК с учетом необходимости гармонизации с разрабатываемой концепцией региональной политики до 2030 года. Поставлена задача по внедрению инструментов предварительного опроса этнических мигрантов до их прибытия в страну для оценки личных и профессиональных предпочтений кандасов.
Кроме того, глава кабмина поручил ужесточить меры административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, усилить вопросы безопасности в сфере миграции.
Ранее на заседании Совета безопасности Токаев поручил усилить контроль в сфере миграции.
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23.07.2025, 10:02 11646
Президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поддерживает предложения депутатов парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом "закон и порядок", - отметил Руслан Желдибай.
Он сообщил, что президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества.
Напомним, нападения на медиков произошли в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане.
23.07.2025, 09:32 13176
Казахстан и Китай реализуют инновационный пилотный проект "Умная таможня"
Фото: КГД
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступают к реализации инновационного пилотного проекта "Умная таможня" на казахстанско-китайской границе. В рамках инициативы планируется запуск беспилотных грузоперевозок через пограничные пункты пропуска Бахты (РК) - Покиту (КНР), сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
Проект был согласован в ходе рабочей встречи председателя КГД Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэна Чжи Сяньвэя.
Ключевые особенности проекта:
- использование беспилотных транспортных средств (AGV) для автоматического пересечения границы без участия водителей;
- запуск единой электронной декларации, признаваемой обеими странами;
- круглосуточное движение грузов с минимизацией ручного вмешательства;
- полное цифровое сопровождение и оформление грузоперевозок;
- внедрение автоматизированной навигации и контроля.
Ожидаемый эффект:
- увеличение объема грузопотока до 10 млн тонн в год;
- значительное сокращение времени на таможенное оформление;
- снижение транспортных издержек;
- повышение прозрачности и безопасности логистических операций;
- разгрузка автомобильной инфраструктуры и развитие логистических хабов;
- стимулирование экспорта аграрной продукции, включая зерно, масличные культуры, мясо и переработанные товары.
Инициатива послужит драйвером модернизации приграничной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Реализация проекта усилит торгово-экономическое сотрудничество с Китаем и укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного узла Центральной Азии. В рамках визита был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на совместную реализацию проекта, координацию действий и обмен опытом в сфере цифровизации таможенных и логистических процедур", - отметили в КГД.
23.07.2025, 08:58 15726
Меры по регулированию выпуска государственных ценных бумаг приняты в Казахстане - ВАП
Меры направлены на повышение эффективности использования госресурсов и усиление контроля за госдолгом
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению Высшей аудиторской палаты приняты новые меры по совершенствованию регулирования выпуска государственных ценных бумаг. Они направлены на повышение эффективности использования ресурсов государства и усиление контроля за государственным долгом, сообщили в ВАП.
В декабре 2024 года состоялся госаудит деятельности Комитета казначейства Министерства финансов РК. В числе прочего было выявлено, что в отдельные месяцы 2021-2023 годов были выпущены эмиссионные ценные бумаги сверх первоначально запланированного объема. Хотя при этом прогнозировалось, что на контрольном счете республиканского бюджета будут средства. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге", - отметили в палате.
В этой связи ВАП поручила Минфину внести изменения в правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств. Главная цель - предотвратить необоснованный выпуск ГЦБ на внутреннем рынке сверх плана, когда есть положительный прогноз по остаткам средств бюджета на предстоящий период.
В результате необходимые изменения были внесены приказом министра финансов от 30 мая текущего года. Аудиторы продолжат осуществлять контроль за исполнением других рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита до полного завершения", - подчеркнули в ВАП.
Как сообщалось ранее, госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге.
22.07.2025, 19:32 54751
В Казахстане утвердили стратегию нефтепереработки до 2040 года
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило долгосрочную концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, направленную на повышение конкурентоспособности сектора в условиях глобального энергетического перехода, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Документ предусматривает инвестиции в модернизацию инфраструктуры, расширение экспорта и интеграцию устойчивых практик, что позволит стране укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии", - говорится в сообщении.
Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше. Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90-95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Центральным элементом концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое - с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%", - сообщили в Минэнерго.
В документе отражена необходимость адаптации к глобальным вызовам, включая рост спроса на нефтепродукты в Азии, прогнозируемый на уровне 2-3% ежегодно до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), и давление декарбонизации. Казахстан планирует интегрировать принципы ESG в отрасль, а также переход на возобновляемые источники энергии в производстве.
Ключевые приоритеты стратегии включают:
- Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5-2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.
- Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.
- Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.
- Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест.
- Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерства с международными компаниями для обмена технологиями.
Разработка концепции велась при участии государственных органов, фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "КазМунайГаз", ассоциации KAZENERGY и отраслевых экспертов. Документ соответствует четырем целям устойчивого развития ООН, включая ЦУР 8 (достойный труд и экономический рост), ЦУР 9 (инновации и инфраструктура), ЦУР 12 (ответственное потребление) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата).
В ведомстве считают, что стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 млрд баррелей. В контексте глобального сдвига к "зеленой" энергии, это позиционирует страну как регионального лидера в переходе от сырьевого экспорта к высокотехнологичной переработке, потенциально повышая устойчивость экономики к колебаниям цен на нефть. Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.
22.07.2025, 16:45 60841
Повышение контроля и уголовная ответственность: в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточили требования к техническому и авторскому надзору за дорожными работами, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Теперь организации, осуществляющие надзор за строительством и ремонтом автодорог, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. Ранее это не было обязательным условием при получении аккредитации", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что нововведение направлено на повышение качества контроля и обеспечение соответствия работ установленным стандартам.
Дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов. Согласно внесенным поправкам в статью 1 закона "О противодействии коррупции", лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это означает, что за ненадлежащее выполнение обязанностей они будут нести уголовную ответственность", - добавили в министерстве.
Стоит отметить, что в Китае одним из секретов быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше. На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
22.07.2025, 14:50 66331
Иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что иностранцы могут зарегистрироваться в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" для открытия бизнеса без посещения страны, сообщает пресс-служба правительства страны.
15 июля 2025 года в рамках пилотного проекта мобильное приложение QazETA было размещено в Playmarket. По возможностям размещение приложения в AppStore планируется осуществить до конца этого месяца. Кроме этого, в октябре текущего года в рамках приложения будут активированы 2 новых процесса, по которым идет обработка законодательства: ETA - выдача разрешений на въезд для безвизовых стран; "электронное резидентство" - новая возможность для иностранцев на примере опыта Европы и Сейшел - предоставляет возможность регистрации резидентства в юрисдикции МФЦА для ведения бизнеса без посещения страны", - заявил Жаслан Мадиев.
Как пояснили в пресс-службе, это приложение по онбордингу иностранцев в Казахстане обеспечивает им доступ к ряду сервисов.
Среди них:
- цифровые госуслуги - получение визы, регистрация во время случайных визитов и другие миграционные услуги;
- туризм - информация о достопримечательностях, турах, бронирование гостиниц, покупка билетов и другое;
- связь и транспорт - покупка SIM-карты, аренда авто, такси, график и оплата общественного транспорта;
- бизнес и инвестиции - доступ к информации по "Астана хабу", МФЦА, а также B2B-услугам;
- безопасность - экстренные контакты, медицинские услуги.
Ранее сообщалось, что иностранцам будут заранее сообщать о возможном отказе в казахстанской визе.
22.07.2025, 14:35 64506
Выселение воспитанников из детдома в Баганашиле: администрация президента начала расследование
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия администрации президента Казахстана прибыла в Алматы для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома в Баганашиле, сообщает Министерство культуры и информации РК.
В рамках проверки представители администрации президента ознакомились с условиями проживания и обучения в детском доме и осмотрели здания прилегающей инфраструктуры. Сейчас ведется сбор и анализ документации, связанной с принятием решения о переезде. Отдельное внимание будет уделено соблюдению всех социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством в отношении детей-сирот. Проверка ведется с приоритетом на защиту прав и интересов детей и будет завершена в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что члены комиссии уже встретились с воспитанниками, руководством и сотрудниками учреждения, а также с представителями системы образования.
Информацию о служебном расследовании также подтвердил государственный советник Ерлан Карин.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Курылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
22.07.2025, 14:12 69806
В Казахстане ужесточат ответственность за нарушение порядка регистрации иностранцев
Фото: policia_news.ivest.kz
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра внутренних дел РК Бауржан Аленов рассказал, как в ведомстве планируют усилить миграционный контроль, передает корреспондент агентства.
Разработаны поправки по усилению миграционного контроля. На прошлой неделе уже подписан закон, которым введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран "миграционного" риска". Дополнительно в проработке вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев", - сообщил Бауржан Аленов.
Он отметил, что 97% въезжающих иностранцев соблюдают законодательство и миграционный режим.
Органами внутренних дел свыше 200 тысяч иностранных граждан привлечено к административной ответственности. В том числе 46 тысяч иностранцев привлечены за нарушение правил пребывания. Почти 10 тысяч иностранцев выдворены за пределы Казахстана с запретом на въезд сроком на 5 лет. Более 2 тысячи работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам неоднократного нарушение правил использования трудового мигранта. Все иностранцы, совершившие уголовные правонарушения, привлекаются к ответственности", - доложил спикер.
Ранее премьер РК поручил запустить единую цифровую платформу для учета миграции.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?