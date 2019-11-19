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В Кокшетау обустроят прибрежную зону озера Копа

16.11.2019, 19:20 9235
В Кокшетау обустроят прибрежную зону озера Копа
aqmola.gov.kz
Кокшетау. 16 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр во время рабочего визита в Акмолинскую область посетил стройплощадки Кокшетау, где воздвигаются объекты в рамках подготовки к XVII форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazakhstan Today.
 
Ключевые мероприятия пройдут в новом Дворце "Болашак сарайы". Строительные работы выполняет ТОО "BI Civil Construction", трудятся порядка ста человек. Выстроен монолитный фундамент, основные работы по каркасу планируют завершить к концу марта, сообщила пресс-служба главы региона.
 
По проекту во Дворце предусмотрены залы заседаний и панельных сессий форума, пространства для подписания различных межгосударственных соглашений и договоров. После здесь разместятся зоны интеллектуального и спортивного детского развития.
 
Как отметил аким области Ермек Маржикпаев, знакомя с проектом обустройства этого района города, планируется, что форум посетят около 2 тысяч гостей. Для их размещения Кокшетау располагает 1200 местами в гостиницах и отелях города, готовятся к приему гостевые комплексы Зерендинского и Бурабайского районов. Кроме этого, возле "Болашак сарайы" строятся два жилых комплекса, в которых тоже поселятся гости города. Квартиры в домах будут полностью меблированы, а после завершения форума выставлены на продажу.
 
Вице-премьер посетил и расположенный рядом с будущим дворцом строящийся ресторан "Хан сарайы" с четырьмя просторными залами, в котором также планируется принимать делегатов форума. 
 
Он также ознакомился с ходом дорожного строительства, строительства магистральных инженерных сетей, посетил строящийся православный храм, побывал у возводимого через реку Кылшакты моста.
 
По словам акима города Амангельды Смаилова, планируется в три этапа обустроить прибрежную зону озера Копа - построить широкую четырехполосную дорогу с тротуарами, велодорожками и светодиодным освещением, оборудовать пляжную и зеленую зоны. На сегодня первый этап уже завершен, реализуется второй. Протяженность участка, задействованного в работах, - 0,6 километра: от Центра крови до реки Кылшакты. Уже произведена отсыпка временной дороги через реку Кылшакты, установлена большая часть 38 буронабивных свай для моста, укрепляется скальником и щебнем нижний слой будущей дороги.
 
Последним объектом рабочей поездки вице-премьера стали кокшетауские котельные РК-1 и РК-2, мощность которых планируется увеличить, установив новый котел. Как пояснил аким области, до того, как будет начато строительство ТЭЦ, обеспечение города теплом остается важнейшим вопросом. Новые жилые дома, строящиеся в областном центре, нужно обогревать, а существующих мощностей не хватает. Новый котел, который планируется установить, будет газомазутным, а значит, им можно будет пользоваться даже после того, как до Кокшетау будет протянута ветка газопровода.
 
Вице-премьер подчеркнул, что все запланированные проекты поддерживаются правительством и находятся на постоянном контроле руководства страны: здесь важны и сроки, и качество. Работа предстоит большая, а сроки весьма сжатые. Поэтому необходимо четко следовать графикам производственных работ.
 

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