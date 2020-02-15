В марте эмир Катара посетит Казахстан

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр торговли и индустрии Государства Катар Али Бен Ахмед Аль-Кауари обсудили предстоящий в марте текущего года визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Али бен Ахмед Аль-Кауари информировал главу правительства Казахстана об итогах заседания экспертной группы 5-й казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня.

Аскар Мамин отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Катаром в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-банковской, сельскохозяйственной и других сферах. Также были обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в этих сферах.

В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

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