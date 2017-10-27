В МИД Казахстана выразили мнение о неверной информированности кыргызстанцев о ситуации на границе двух стран

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК выразили мнение о неверной информированности кыргызстанцев о ситуации на границе двух стран, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе МИД РК, сегодня около 10.30 по местному времени у здания посольства Казахстана в Бишкеке прошел пикет с участием 20-25 человек. Участники акции передали сотрудникам посольства петицию в адрес руководства Казахстана о ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе.

"По нашему мнению, кыргызстанская общественность неправильно информирована о ситуации на границе между двумя странами", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что премьер-министры Казахстана и Кыргызстана на встрече 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых транспортных средств. Эта договоренность соблюдается.

"Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета 25 октября в Ереване дал исчерпывающий ответ о причинах введения Казахстаном усиленного контроля товаров по всему периметру государственной границы", - заключили во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что "рассчитывают на совместную конструктивную работу на двустороннем уровне для скорейшего разрешения всех накопившихся проблем".

Напомним, накануне Сагинтаев прокомментировал меры, принимаемые на границе.

"Принятые с 10 октября текущего года Республикой Казахстан меры по усилению фискального администрирования подтверждают наличие нарушений налогового и таможенного законодательства. Мы про это говорили в Астане на встрече с Сапаром Джумакадыровичем (Исаковым - премьер-министром Кыргызстана). По результатам этой встречи была создана рабочая группа во главе с первыми вице-премьерами", - отметил Сагинтаев на заседании ЕМПС.

Он уточнил, что проводимая Казахстаном работа не направлена против кыргызской стороны.

"Вся эта работа, которая проводится сегодня на границе, не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны, об этом мы уже говорим давно, и мы сейчас уже в ходе этой проверки получаем полное подтверждение тех нарушений, о которых мы ранее говорили... Я думаю, что здесь, кроме как потери по налоговой составляющей, и по тому, чтобы снизить уровень контрабанды, других целей Казахстан абсолютно не преследует", - заключил премьер-министр.

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