В Минобороны РК рассказали о руководстве воинской части в Жамбылской области, где произошло ЧП

ТАРАЗ. 2 СЕНТЯБРЯ - Министерство обороны РК опубликовало комментарий "по сообщениям в СМИ касательно пожара на складе в Жамбылской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Воинская часть, где произошел пожар на складе инженерных боеприпасов, входит в состав регионального командования "Юг". С 2016 по май 2021 года командиром воинской части был Серик Байсакалов. Приказом министра обороны подполковник Серик Байсакалов был уволен из рядов Вооруженных сил по достижении предельного возраста - ему исполнилось 48 лет. Фактически Байсакалов был исключен из списков части 29 июля 2021. В июне комиссия регионального командования провела передачу временного исполнения дел и должности командира начальнику штаба части майору Аслану Бахытжанову. Есть соответствующий приказ командира части №109 от 21 июня 2021 года. В настоящее время компетентными органами проводится установленная процедура спецпроверки и оформления специального допуска кандидата на назначение штатного командира части", - сообщили в Минобороны РК.

В ведомстве отметили, что с началом пожара штатная пожарная команда воинской части немедленно приступила к его тушению до прибытия пожарных расчетов, а также было сообщено в ДЧС по Жамбылской области.

В дальнейшем, согласно действующим правилам тушения пожара, утвержденным приказом министра внутренних дел от 26 июня 2017 года №446, непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим должностным лицом гарнизона противопожарной службы. Руководитель тушением пожара на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в выполнении задач по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. Для этого у пожарной службы ДЧС должны быть сведения обо всех пожароопасных объектах, находящихся в населенном пункте", - уточнили в министерстве.

По вопросу обнаружения в одном из дворов домов в Байзакском районе фрагментов боеприпасов. Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО "Казтехнологии". Затем АО "Казтехнологии" проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них. Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию уполномоченным на это АО "Казтехнологии" через электронную торговую площадку gosreestr.kz. Обнаруженные корпуса и гильзы от снарядов - это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих. Данный металлолом был приобретен ТОО "Бактияр-Group" в конце марта 2021 года, согласно договору, со склада лома металлов АО "Казахтехнология" в городе Арыси Туркестанской области", - проинформировали в Минобороны.

Сообщается, что из Арыси на склад в Жамбылской области артиллерийские боеприпасы - снаряды, ракеты, не перевозились. "Из Арыси на этот склад перевезена лишь часть ранее нетронутых пожаром инженерных боеприпасов, аналогичных хранившимся на складе в Жамбылской области", - пояснили в ведомстве.

Также, по данным Минобороны, на данном складе хранение артиллерийских боеприпасов не осуществлялось.





Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек , поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы.





Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.













При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства