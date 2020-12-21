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В Минтруда назвали фейком информацию об изменении пенсионного возраста

20.12.2020 18685
В Минтруда назвали фейком информацию об изменении пенсионного возраста
Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Информация об изменении пенсионного возраста в Казахстане, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности, передает Kazakhstan Today. 
 
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили, что пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 59,5 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.
 

Установленный в Казахстане пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозов, проведенных международными и отечественными экспертами. Пенсионный возраст в РК соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - отметили в министерстве.

 
В ведомстве также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.
 
Напомним, ранее премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин ответил на запрос депутатов касательно снижение пенсионного возраста. 
 

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