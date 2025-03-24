В Минводы рассказали о ситуации на крупных водохранилищах страны

В регионах сбрасывают воду для приема и безопасного пропуска паводковых вод

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей сбрасывают воду для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.





По состоянию на 23 марта ситуация следующая.





В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается - 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 150 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища - 0,5 кубометра в секунду.





В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В 2024 году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 64%.





В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 605 кубометров в секунду.





Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 657 кубометров воды в секунду.





В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13.9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища - 11 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 8,5 кубометра в секунду.





В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 15,6 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 15,8 кубометра в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 13,7 кубометра воды в секунду.





В Костанайской области из Верхне-Тобольского сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища - 3 кубометра воды в секунду. Наполнение двух крупных водохранилищ составляет 64%.





В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 410,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 56,98 кубометра воды в секунду.



