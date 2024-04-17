В МВД назвали фейком информацию о "Международном дне насилия"

Установлены два владельца аккаунтов в Сети, которые распространили информацию на территории Казахстана

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали фейком информацию о "Международном дне насилия", - В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали фейком информацию о "Международном дне насилия", сообщает Polisia.kz.





В TikTok и других социальных сетях распространяется информация о "Международном дне насилия", который якобы состоится 24 апреля. По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин - слабому полу советуют вооружиться или остаться дома. Как отметили в МВД, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что в настоящее время установлены два владельца аккаунтов TikTok, которые распространили информацию на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа.





Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".





Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.