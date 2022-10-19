В МВД РК прокомментировали ситуацию с миграцией россиян

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Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал позором для власти события в Казахстане в январе этого года.

В стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и, по сути, позорных для репутации нашего государства событий января", - высказался глава государства.

Он отметил, что из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов.

А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", - заявил он.

Он рассказал, что совершившие госизмену, а также те, кто проявил трусость и двуличие, в скором времени предстанут перед судом. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено.

Глава государства также сообщил, что за 9 месяцев этого года на его имя поступила 41 тысяча обращений, каждое четвертое из которых касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений.

Это говорит о важности продолжения правовой реформы", - добавил он.



