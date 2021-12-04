В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями лиц с особыми потребностями, чтобы обсудить вопросы, затрагивающие их интересы, сообщило управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель региона рассказал о реализации в области Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни граждан с инвалидностью, внедрении инклюзивного образования, создании безбарьерной среды.

Лица с ограниченными возможностями активно участвуют в спортивной жизни, являются призерами республиканских и международных соревнований. Настоящей сенсацией стала победа нашего земляка Давида Дегтярева в пауэрлифтинге на Летних Паралимпийских играх в Токио, где его золотая медаль была единственной в копилке сборной страны. Буквально недавно он стал чемпионом мира в Тбилиси. Это важная победа для всех казахстанцев", - отметил Ермек Маржикпаев.

В ходе диалога советник акима области Василий Шиманский обратил внимание присутствующих, что такие встречи помогают оперативно решать насущные проблемы людей с ограниченными возможностями, все проекты, предложенные общественными объединениями, были поддержаны руководством области.

Аким области поблагодарил представителей неправительственных организаций за представление интересов людей с особыми потребностями и вручил им благодарственные письма.

Среди отмеченных поощрением - советник акима области, председатель Центра реабилитации инвалидов "Шанс" В. Шиманский, член сборной области по паралимпийским видам спорта А. Нурбеков, председатель объединения юридических лиц "Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области "Бірлік" Р. Мукатаев, председатель Аккольского филиала общественной организации инвалидов и участников Чернобыльской АЭС, председатель Аккольского филиала добровольного общества инвалидов В.Дроздов и другие.

В этот же день участники мероприятия посетили спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями "Дарын", открытый под патронажем областного филиала Ассоциации боевых искусств.

К слову, по обеспечению средствами реабилитации для лиц с инвалидностью регион находится на первой позиции по стране. Планово проводится работа. К 2025 году в рамках работы по созданию безбарьерной среды будут приспособлены еще 1294 объекта. За последние пять лет трудоустроено более 3 тысяч граждан.

В этом году для детей с особыми потребностями создано 8 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. В Кокшетау ведется строительство 2 детских садов для детей с нарушением речи и для маломобильных групп населения.