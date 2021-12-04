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В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд

03.12.2021, 16:39 125875
В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд
Фото: paryz.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Для строительства LRT в столице потребуется еще $1 млрд. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким отметил, что проект очень сложный и капиталоемкий. Сейчас необходимо привлечь порядка 1 млрд долларов для завершения проекта.

В 2016 году подписано было соглашение с консорциумом и с банками, но в связи с проблемами в некоторых банках проект был приостановлен. Сейчас продолжается работа, чтобы привлечь инвестиции через банки и завершить проект", - сказал Алтай Кульгинов.

 
Напомним, 8 октября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. 

Ранее депутат Максат Раманкулов в своем депзапросе назвал дело об LRT "памятником воровству и безнаказанности" и обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела.

Процесс по делу "Астана ЛРТ" начался в Нур-Султане осенью 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге. Прокурор запросил виновным до 11 лет лишения свободы. 

 

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Аким Акмолинской области встретился с людьми с особыми потребностями

04.12.2021, 11:03 2566
Аким Акмолинской области встретился с людьми с особыми потребностями
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями лиц с особыми потребностями, чтобы обсудить вопросы, затрагивающие их интересы, сообщило управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель региона рассказал о реализации в области Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни граждан с инвалидностью, внедрении инклюзивного образования, создании безбарьерной среды. 
 

Лица с ограниченными возможностями активно участвуют в спортивной жизни, являются призерами республиканских и международных соревнований. Настоящей сенсацией стала победа нашего земляка Давида Дегтярева в пауэрлифтинге на Летних Паралимпийских играх в Токио, где его золотая медаль была единственной в копилке сборной страны. Буквально недавно он стал чемпионом мира в Тбилиси. Это важная победа для всех казахстанцев", - отметил Ермек Маржикпаев.

 
В ходе диалога советник акима области Василий Шиманский обратил внимание присутствующих, что такие встречи помогают оперативно решать насущные проблемы людей с ограниченными возможностями, все проекты, предложенные общественными объединениями, были поддержаны руководством области.
 
Аким области поблагодарил представителей неправительственных организаций за представление интересов людей с особыми потребностями и вручил им благодарственные письма.
 
Среди отмеченных поощрением - советник акима области, председатель Центра реабилитации инвалидов "Шанс" В. Шиманский, член сборной области по паралимпийским видам спорта А. Нурбеков, председатель объединения юридических лиц "Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области "Бірлік" Р. Мукатаев, председатель Аккольского филиала общественной организации инвалидов и участников Чернобыльской АЭС, председатель Аккольского филиала добровольного общества инвалидов В.Дроздов и другие.
 
В этот же день участники мероприятия посетили спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями "Дарын", открытый под патронажем областного филиала Ассоциации боевых искусств. 
 
К слову, по обеспечению средствами реабилитации для лиц с инвалидностью регион находится на первой позиции по стране. Планово проводится работа. К 2025 году в рамках работы по созданию безбарьерной среды будут приспособлены еще 1294 объекта. За последние пять лет трудоустроено более 3 тысяч граждан.
 
В этом году для детей с особыми потребностями создано 8 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. В Кокшетау ведется строительство 2 детских садов для детей с нарушением речи и для маломобильных групп населения.
 

Генпрокурор доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с преступностью

03.12.2021, 21:17 68257
Генпрокурор доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с преступностью
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генеральный прокурор доложил о принимаемых мерах по борьбе с преступностью, реализации поручений по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса. В частности, прокурорами изучено свыше 360 тысяч постановлений и протоколов следственных органов. В результате не допущено необоснованного вовлечения в уголовную орбиту свыше 3 тысяч лиц, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Гизат Нурдаулетов также отчитался о работе по защите интересов общества, граждан и бизнеса. Как отметил генеральный прокурор, с начала года защищены права более 100 тысяч предпринимателей, пресечено свыше тысячи необоснованных проверок со стороны контрольно-надзорных органов.
 
В зоне постоянного внимания прокуратуры находятся вопросы реализации антикризисных мер, трудовых прав граждан, использования сельскохозяйственных земель, экологии, медицинского и лекарственного обеспечения.
 
Генеральный прокурор также сообщил о перспективах в области международного сотрудничества, в том числе о достигнутых соглашениях с зарубежными партнерами.
 
Глава государства положительно оценил работу органов прокуратуры по исполнению его поручений и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего обеспечения законности во всех сферах жизни общества.
 

Глава Антикоррупционной службы отчитался перед президентом

03.12.2021, 18:52 91342
Глава Антикоррупционной службы отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель антикоррупционного ведомства представил президенту отчет о результатах деятельности Агентства за 11 месяцев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В текущем году зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Изобличено 1280 лиц, из них 159 руководителей государственных органов различных уровней. В бюджет возмещено более 20 миллиардов тенге причиненного ущерба. 
 
Марат Ахметжанов доложил об итогах комплексного анализа сферы субсидирования в сельском хозяйстве, ситуации в транспортной сфере и результатах досудебных расследований по уголовным делам. 
 
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе исполнения его поручения по разработке Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. 
 
Глава государства дал положительную оценку работы Антикоррупционной службы и одобрил новые подходы к противодействию коррупции.
 

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