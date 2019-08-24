В Нур-Султане назначен руководитель управления культуры и спорта

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Нурлан Сыдыков назначен руководителем управления культуры и спорта города Нур-Султана, передает Kazakhstan Today со ссылкой на акимат столицы.
Сыдыков 1983 года рождения. Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан.
До настоящего времени работал руководителем управления культуры города Алматы.
В разные годы был руководителем управления внутренней политики города Алматы, руководителем управления по вопросам молодежной политики Алматы, председателем молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нур Отан".
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