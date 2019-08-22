В Нур-Султане под председательством Елбасы проходит расширенное заседание политсовета партии Nur Otan

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева проходит расширенное заседание политического совета партии "Nur Otan", передает Kazakhstan Today.

Елбасы сообщил, что на повестке заседания три вопроса: о ходе реализации предвыборной программы партии; об основных направлениях партийной перезагрузки; внесение изменений в состав Бюро Политического совета.

Нурсултан Назарбаев рассказал о результатах работы партии "Nur Otan". "В этом году мы провели два съезда, отметили 20-летие партии. В июне наш представитель Касым-Жомарт Кемелевич одержал победу. Все это мы делали за годы Независимости - принимали законы, практические действия. Все это происходило с участием нашей партии "Nur Otan", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что в новых политических условиях роль партии возрастает.

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