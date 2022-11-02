В правительстве РК рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в госсобственность

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли, сообщила пресс-служба правительства.
В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тенге. В отношении компании проводится досудебное расследование.
В октябре от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рынок "Барыс-4" в Алматы возвращен в госсобственность.