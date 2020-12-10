В РК сократили сроки получения госномеров на авто

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В девяти крупных областных центрах и трех городах республиканского значения установили новые станки по изготовлению государственных регистрационных номерных знаков автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в МВД РК, в Нур-Султане и Алматы установили по четыре станка, в Шымкенте - два.

По информации министерства, это позволит существенно сократить сроки изготовления и доставки госномеров. Кроме того, будет регулироваться их производство в зависимости от конкретной потребности.

В три раза сокращены сроки изготовления дубликатов государственных номеров с 15 до 5 рабочих дней. Если раньше в стране было всего два станка и госномера изготавливались только в Нур-Султане и Алматы, то сейчас имеется 18 таких станков в 12 регионах", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у казахстанцев перестанут требовать бумажные справки из нарко- и психдиспансеров при оформлении прав.

2 декабря на пленарном заседании мажилиса депутаты нижней палаты в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам дорожного движения. Согласно поправкам, водители транспортных средств не должны будут иметь при себе водительские удостоверения и документы на машину.

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