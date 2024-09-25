24.09.2024, 20:21 20691
В Рудном пациенты не могли получить необходимые лекарства
Прокуратура провела проверку деятельности общественных организаций региона
Рассказать друзьям
Рудный. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области провела проверку деятельности общественных организаций региона, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлены нарушения по необеспечению населения необходимыми лекарствами. К примеру, в Рудном граждан, состоящих на диспансерном учете с различными заболеваниями, не обеспечили в полном объеме лекарствами. В результате принятых мер необходимые препараты получили 4657 граждан.
Ранее прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств. По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.
новости по теме
24.09.2024, 21:24 16551
Президент поручил главе МВД наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в поезде
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами.
Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству. Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются Главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Ранее в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК, сопровождая это оскорблениями.
24.09.2024, 16:41 28261
Бектенов доложил главе государства о подготовке к отопительному сезону
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о показателях социально-экономического развития страны, ходе уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону, сообщает Акорда.
Как следует из отчета премьер-министра, рост экономики за январь-август составил 3,7%, при этом наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%). В сельском хозяйстве объем льготного финансирования вырос в 3 раза и доведен до 580 млрд тенге. На сегодня по стране убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объемом льготного топлива.
По словам премьера, во всех регионах обеспечена готовность социальных объектов к отопительному сезону, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Глава правительства отметил, что ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн и имеющийся запас соответствует нормативу.
Также премьер ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерам по предупреждению паводковой ситуации в следующем году. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество; приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.
Заслушав отчет, президент дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры.
24.09.2024, 15:33 33936
С июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля 2025 года в Казахстане начинают работу кассационные суды, об этом президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, сообщает Акорда.
В ходе встречи с главой государства Дмитрий Малахов обсудил дальнейшее совершенствование деятельности Высшего судебного совета, в том числе направленной на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.
Малахов рассказал, что в свете укрепления роли самого совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора.
Президенту также было доложено о том, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени советом будут отобраны судьи и сформированы их составы.
В завершение встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.
Напомним, Дмитрий Малахов возглавил Высший судебный совет 19 сентября текущего года.
24.09.2024, 15:04 36196
В вопросе о территориальной принадлежности земли между Карагандинской и Павлодарской областями поставлена точка
Был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области
Рассказать друзьям
Павлодар. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты принято окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей РК.
Как рассказали в ВАП, был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области.
Такое положение дел приводило к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт и т.д. В этой связи правительству РК было рекомендовано принять окончательное решение о территориальной принадлежности данного участка", - рассказали аудиторы.
В результате по итогам изучения архивных материалов и ряда проверочных мероприятий установлено, что спорная земля относится к Баянаульскому району Павлодарской области.
24.09.2024, 13:00 40926
Более триллиона тенге возвращено государству с 2022 года - Антикор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали отчитался перед президентом о мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает Акорда.
С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений", - сообщил Жумагали Касым-Жомарту Токаеву.
Также, по его словам, запущен проект по "окрашиванию денег", внедряемый агентством совместно с Национальным банком и Министерством финансов через платформу "Цифровой тенге".
Ведется работа по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.
Кроме того, ведется мониторинг нацпроекта "Комфортная школа", в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов.
Также Жумагали проинформировал президента о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов.
В текущем году по инициативе агентства внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы Казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов", - сообщил Жумагали.
Он доложил Токаеву о результатах по другим основным направлениям деятельности ведомства: международному сотрудничеству, кадровой политике, нормотворческому процессу.
В конце встречи глава государства дал Жумагали ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.
24.09.2024, 12:36 41461
Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками
Также Минводы договорилось с Россией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Министерством водного хозяйства КНР по борьбе с наводнениями и паводками, сообщает пресс-служба ведомства.
Также министерство договорилось с Российской Федерацией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.
Для обеспечения сбора и безопасного пропуска паводковой воды в будущем министерство планирует построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров, а также реконструировать 37 водохранилищ общим объемом 3,7 млрд кубометров и порядка 14,5 тысячи км ирригационных каналов. В этом году началось строительство двух водохранилищ в Туркестанской области и реконструкция трех водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Также филиалами "Казводхоза" начаты ремонтные работы на 34 гидротехнических сооружениях, через которые прошел активный паводок. Кроме того, проведена механизированная очистка 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщил на заседании правительства министр Нуржан Нуржигитов.
Он отметил, что паводковая ситуация привела не только к негативным последствиям, но и позволила водохранилищам собрать более 12 млрд кубометров воды, используемой для нужд отраслей экономики.
К примеру, собранная паводковая вода в Астанинском водохранилище, наполняемом через Канал имени К. Сатпаева, позволила сэкономить более 2 млрд тенге.
Паводки также позволили улучшить экологическую ситуацию, направив воду туда, куда она давно не проступала. Например, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области было направлено 80 млн кубометров паводковых вод. Из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 839 млн кубометров воды. Впервые в истории через реку Сарысу вода была прибыла в озерные системы Кызылординской области", - сообщили в министерстве.
В озеро Балхаш с начала года направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море - 7,4 млрд кубометров.
На начало сентября 2024 года из водохранилищ в сельском хозяйстве использовано 8,4 млрд кубометров воды, в промышленности - 3,7 млрд кубометров", - доложили в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня в правительстве обсуждают подготовку к паводковому периоду. С докладами выступили глава МЧС Чингис Аринов, который раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам, и заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, рассказавший о выплате компенсаций и строительстве домов пострадавшим от стихии.
На заседании премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года запустить в Казахстане информсистему по прогнозу и моделированию паводков и обучить специалистов в министерствах и акиматах.
24.09.2024, 12:02 44471
Токаев дал ряд поручений вновь назначенному председателю АФМ
Глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному главе Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике.
Кроме того, Жанат Элиманов представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Жаната Элиманова на должность главы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
24.09.2024, 11:25 35196
Начальник полиции Жамбылской области и его заместители освобождены от должностей после проверки
Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин и его заместители освобождены от должностей после инспекторской проверки Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Polisia.kz.
Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов, а также начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев", - говорится в сообщении.
Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте. На должность первого заместителя начальника ДП назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.
Ранее в Казахстане был назначен новый командующий Войсками противовоздушной обороны.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.09.2024, 12:02Токаев дал ряд поручений вновь назначенному председателю АФМ 24.09.2024, 12:3643066Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками 24.09.2024, 13:0040791Более триллиона тенге возвращено государству с 2022 года - Антикор 24.09.2024, 15:04В вопросе о территориальной принадлежности земли между Карагандинской и Павлодарской областями поставлена точка36061В вопросе о территориальной принадлежности земли между Карагандинской и Павлодарской областями поставлена точка 24.09.2024, 11:2535151Начальник полиции Жамбылской области и его заместители освобождены от должностей после проверки 19.09.2024, 12:30199321В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 19.09.2024, 12:36198716Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 18.09.2024, 12:34196676В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами 20.09.2024, 12:10Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту168041Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту 18.09.2024, 11:35165236Когда в Казахстане планируют закрыть дефицит сжиженного газа 19.09.2024, 12:30199321В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 19.09.2024, 12:36198716Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 18.09.2024, 12:34196676В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами 26.08.2024, 17:36194341В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho 27.08.2024, 18:57192686В Усть-Каменогорске в честь Дня города состоялась премьера песни "Өскеменім"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?