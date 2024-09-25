В Рудном пациенты не могли получить необходимые лекарства

Во всех регионах обеспечена готовность социальных объектов к отопительному сезону, по жилым домам работы завершены на 98,3%

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о показателях социально-экономического развития страны, ходе уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону, сообщает Акорда.





Как следует из отчета премьер-министра, рост экономики за январь-август составил 3,7%, при этом наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%). В сельском хозяйстве объем льготного финансирования вырос в 3 раза и доведен до 580 млрд тенге. На сегодня по стране убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объемом льготного топлива.





По словам премьера, во всех регионах обеспечена готовность социальных объектов к отопительному сезону, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Глава правительства отметил, что ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн и имеющийся запас соответствует нормативу.





Также премьер ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерам по предупреждению паводковой ситуации в следующем году. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество; приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.





Заслушав отчет, президент дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры.