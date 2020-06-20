В Северном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег

Петропавловск. 19 июня. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств, передает Kazakhstan Today.

ДЭР СКО в рамках ОПМ "STOP-ОБНАЛ" пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. В результате противоправной деятельности их контрагенты, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге. Участники ОПГ задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК.

По данному факту начаты досудебные расследования по частям 1,2 статьи 262, части 3 статьи 216 УК РК.

В ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флеш-карты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге. 11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом Петропавловска санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", - проинформировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства