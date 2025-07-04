В "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру

Фото: Минздрав РК

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым председателем правления ТОО "СК-Фармация" назначен Нурлыбек Асылбеков, ранее возглавлявший управление здравоохранения Шымкента, - Новым председателем правления ТОО "СК-Фармация" назначен Нурлыбек Асылбеков, ранее возглавлявший управление здравоохранения Шымкента, сообщает Министерство здравоохранения РК.





Нурлыбек Асылбеков окончил филиал Алматинского государственного медицинского института в Шымкенте; Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева; Южно-Казахстанский государственный институт им. М. Ауэзова по специальности "Провизор", "Юрист", "Экономист".





В разные годы занимал должности заместителя председателя в Комитете по защите прав потребителей Астаны, Комитете фармации Министерства здравоохранения, Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг. Также работал советником генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РК.





Дополнено 03.07.2025, 14.10





ТОО "СК-Фармация" заявила о своей готовности к открытому и всестороннему взаимодействию с надзорными и другими заинтересованными органами после информации о подаче депутатом мажилиса Бакытжаном Базарбеком заявления в Генеральную прокуратуру, передает корреспондент агентства.





СК-Фармация" открыта к выявлению и устранению возможных недочетов в своей деятельности. Мы уверены, что объективное разбирательство позволит установить реальное положение дел и продолжить системную работу по обеспечению граждан качественными и доступными лекарственными средствами. В то же время призываем воздержаться от преждевременных обвинений до завершения официальной проверки", - заявили в компании.





Для справки





Единый дистрибьютор по закупу лекарственных средств и медизделий "СК-Фармация" начал работу 11 февраля 2009 года.





На компанию были возложены функции единого оператора по закупу и поставке лекарств для медорганизаций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования.





Напомним, на днях мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил , что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.



