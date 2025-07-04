Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в КазахстанеЗаводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
В "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру Дополнено
Фото: Минздрав РК
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым председателем правления ТОО "СК-Фармация" назначен Нурлыбек Асылбеков, ранее возглавлявший управление здравоохранения Шымкента, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Нурлыбек Асылбеков окончил филиал Алматинского государственного медицинского института в Шымкенте; Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева; Южно-Казахстанский государственный институт им. М. Ауэзова по специальности "Провизор", "Юрист", "Экономист".
В разные годы занимал должности заместителя председателя в Комитете по защите прав потребителей Астаны, Комитете фармации Министерства здравоохранения, Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг. Также работал советником генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РК.
Дополнено 03.07.2025, 14.10
ТОО "СК-Фармация" заявила о своей готовности к открытому и всестороннему взаимодействию с надзорными и другими заинтересованными органами после информации о подаче депутатом мажилиса Бакытжаном Базарбеком заявления в Генеральную прокуратуру, передает корреспондент агентства.
СК-Фармация" открыта к выявлению и устранению возможных недочетов в своей деятельности. Мы уверены, что объективное разбирательство позволит установить реальное положение дел и продолжить системную работу по обеспечению граждан качественными и доступными лекарственными средствами. В то же время призываем воздержаться от преждевременных обвинений до завершения официальной проверки", - заявили в компании.
Для справки
Единый дистрибьютор по закупу лекарственных средств и медизделий "СК-Фармация" начал работу 11 февраля 2009 года.
На компанию были возложены функции единого оператора по закупу и поставке лекарств для медорганизаций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования.
Напомним, на днях мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.
В среду, 4 июня, мажилисмен заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.