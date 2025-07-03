02.07.2025, 11:20 31211

Нарушения и многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения: депутаты подали заявление в Генпрокуратуру на "СК-Фармацию"

Депутаты ожидают проверки фармацевтической отрасли и арестов
Нарушения и многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения: депутаты подали заявление в Генпрокуратуру на "СК-Фармацию"
Фото: sk-pharmacy.kz
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны.

Бакытжан Базарбек сообщил о решении обратиться в Генеральную прокуратуру по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству. Депутат намерен написать заявления:
  • по деятельности ТОО "СК-Фармация" и субъектов фармацевтической индустрии;
  • по вопросам ОСМС и медицинских организаций;
  • по субсидиям в сельском хозяйстве;
  • в отношении ряда министерств по итогам отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

Он отметил, что уже направил заявление по ТОО "СК-Фармация" и субъектам фармацевтической отрасли. Документ также подписал депутат Мурат Абенов.

Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли со стороны органов прокуратуры, проведения досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств", - добавил мажилисмен.


Ранее глава ВАП Алихан Смаилов озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению, сообщили в пресс-службе ВАП.

По итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены: финансовые нарушения на 741 млн тенге; неэффективное использование средств на 32 млрд; потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
 

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02.07.2025, 17:15 20381

Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе

Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку - поводов для беспокойства нет, заверили в ведомстве
Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распространившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о зараженном мясе в городе Астане опровергли в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

В связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о якобы завозе в город Астана зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем", Комитет ветеринарного контроля и надзора официально заявляет: эти сведения не подтверждаются", - говорится в сообщении.


В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции.

Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку - поводов для беспокойства нет. В Атбасарском районе, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой.
 
02.07.2025, 09:34 36691

В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов

Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги
В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов
Фото: Depositphotos
Уральск. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске работавшая без лицензии микрофинансовая организация получила 917 млн незаконных доходов с завышенных процентов по займам, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Как рассказали в ведомстве, за пять лет организаторы сети филиалов МФО "Быстрые деньги" заключили с гражданами договоры займа на сумму, превышающую 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании консультационных услуг с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги, что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

Всего МФО выдано более 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки, в результате чего злоумышленники незаконно обогатились на 917 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

Напомним, за пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.

В Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений.
 
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Теги:ЗаемУральскМФО
01.07.2025, 11:10 84276

Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки

Спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям
Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки
Фото: Depositphotos
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы", - заявили в ведомстве.


Подчеркивается, что спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям, застрявшим в заторе на пограничном посту.

Спасателями организована оперативная помощь водителям, предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка. Ситуация находится под постоянным контролем", - добавили в МЧС.


Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
 
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Теги:ГраницаРФРКпробки
30.06.2025, 21:30 119271

Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку

В текущей редакции кодекс может привести к сокращению деловой активности
Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Альянс отраслевых ассоциаций пищевой индустрии, агропромышленного комплекса и малого и среднего бизнеса обратился в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с просьбой опубликовать письмо к президенту Казахстана с призывом остановить принятие Налогового кодекса.

Представители бизнес-сообщества настаивают на доработке документа до его подписания, подчеркивая, что в текущей редакции он может привести к сокращению деловой активности, росту административной нагрузки и усилению коррупционных рисков.

Среди основных претензий к текущей редакции проекта Налогового кодекса в альянсе называют недостаточность доказательной базы - многие предлагаемые нормы основаны на слабом анализе фактических статистических данных и экономических последствий. При этом зачастую игнорируются убедительные экспертные заключения бизнес-сообщества, и депутаты в большинстве случаев занимают сторону правительства. Это повышает риск принятия решений, не соответствующих реальным условиям ведения бизнеса и приводящих к ухудшению экономики и непредсказуемым результатам.

Также предприниматели отмечают реактивный, а не превентивный подход: кодекс изобилует сложными мерами, направленными на борьбу со следствиями (такими как дробление бизнеса, оптимизация налогов), а не на устранение их первопричин - зачастую сложности администрирования и арбитража ставок.

Кроме того, в альянсе отметили, что усложнение правил, расширение полномочий контролирующих органов без адекватных гарантий прав налогоплательщиков создают почву для увеличения коррупционных проявлений.

Бизнес-сообщество Казахстана искренне заинтересовано в построении современной, справедливой и эффективной налоговой системы, которая станет драйвером экономики, а не ее тормозом. Мы готовы быть вашим конструктивным партнером в этой важнейшей работе. Убедительно просим вас использовать ваше право вето и инициировать доработку проекта Налогового кодекса с учетом изложенных системных замечаний и предложений до его подписания. Это позволит избежать негативных экономических и социальных последствий и создать по-настоящему стимулирующую среду для инвестиций и роста", - говорится в обращении.




 
30.06.2025, 16:45 130811

Подготовка заключений правительства к законопроектам стала затягиваться до 7 месяцев - председатель мажилиса

По его словам, имеет место непоследовательность в действиях госорганов
Подготовка заключений правительства к законопроектам стала затягиваться до 7 месяцев - председатель мажилиса
Фото: Скрин видео
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги третьей сессии парламента VIII созыва, остановился на проблемных вопросах при взаимодействии с правительством, передает корреспондент агентства.

Согласно закону, по поправкам, требующим дополнительных финансовых средств с бюджета необходимо заключение правительства. К сожалению, процесс подготовки заключений к законопроектам стал затягиваться. Иногда эта процедура занимает до 7 месяцев. А это в свою очередь тормозит исполнение поручений главы государства, а также своевременное принятие важных, ожидаемых населением законов", - заявил Ерлан Кошанов.


Более того, отметил он, нередко прослеживается тенденция, когда в заключениях отсутствует четкая позиция правительства к инициативам депутатов.

Например, депутатами в ходе работы над законопроектом об особо охраняемых природных территориях были подготовлены поправки, содержащие два разных подхода к одной и той же статье Земельного кодекса. В представленном заключении правительством поддерживаются оба предложенных варианта. Это лишь один пример", - сообщил председатель мажилиса.


Также, по его словам, имеет место непоследовательность в действиях госорганов.

Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной палате, однако при обсуждении этих же поправок в другой палате вдруг соглашается с ними. Налицо поверхностное отношение госорганов к подготовке проектов заключений", - заявил Ерлан Кошанов.


Он напомнил, что согласно Конституции правом законодательной инициативы наравне с мажилисом обладает и правительство.

Однако министерства, вместо того чтобы самим разрабатывать законопроекты, стали выбирать более легкий путь, решая проблемы через поправки депутатов или посредством направления писем в парламент. Согласно регламенту правительства имеется норма по внесению поправок на этапе обсуждения законопроекта в мажилисе. Довольно-таки часто правительство стало прибегать к использованию данной нормы. Иногда такие поправки поступают буквально в день пленарного заседания. Только в этой сессии количество писем правительства в рамках этого пункта увеличилось в два раза", - добавил он.


Кроме того, Ерлан Кошанов отдельно остановился на ответах на депутатские запросы.

В течение этой сессии в адрес государственных органов депутатами направлено 625 запросов. Хочу подчеркнуть, что в их основе лежат вопросы, беспокоящие наших граждан. Зачастую содержание и качество ответов на депутатские запросы оставляет желать лучшего. У депутатов по ним возникают дополнительные вопросы. Это заставляет депутатов вновь обращаться к госоргану. Нам совместно с правительством необходимо системно решить данный вопрос. Для этого планируется провести отдельную встречу с правительством в следующей сессии", - сообщил он.


Напомним, сегодня парламент Казахстана завершил очередную сессию.
 
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Теги:МажилисправительствоКошанов
30.06.2025, 14:10 139581

В ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов   

Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09.00 до 20.00
В ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте, Усть- Каменогорске, Таразе, Уральске, Караганде, Туркестане и области Улытау с 1 июля изменятся адреса дежурных центров обслуживания населения, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09.00 до 20.00, по субботам с 09.00 до 13.00. При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09.00 до 18.00, а готовые документы выдаются до 20.00. По субботам заявления принимают с 09.00 до 12.00, готовые документы выдают до 13.00", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: telegram/gov4c.kz

Также отмечается, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

Фото: telegram/gov4c.kz

Ранее сообщалось, что справку для получения водительских прав теперь можно оформить онлайн.
 
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Теги:ЦОНРКИзменениеАдрес
30.06.2025, 12:58 134461

КТЖ запускает летний поезд по маршруту Актобе - Астана

Новый маршрут будет действовать с 4 июля по 2 сентября 2025 года
КТЖ запускает летний поезд по маршруту Актобе - Астана
Фото: telegram/КТЖ
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" запускает новый поезд № 257/258 Актобе - Астана на летний период, сообщает пресс-служба АО "НК" "Казахстан темiр жолы".

Маршрут запускают с 4 июля по 2 сентября 2025 года.

По информации КТЖ, поезд будет курсировать через день, обеспечивая жителям удобные поездки в сезон отпусков.

Состав включает 12 вагонов (6 купе и 6 плацкарт), оснащенных кондиционерами и рассчитанных на более чем 500 пассажиров.

С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.
 
30.06.2025, 10:09 124441

Часть школы и земельный участок незаконно продали в Караганде

Объекты возвращены в госсобственность
Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде в коммунальную собственность возращены часть государственной школы и земельный участок, которые были приватизированы незаконно.

Как рассказали в прокуратуре Карагандинской области, в областном центре незаконно продали пристройку к средней школе № 16 площадью 1165,79 квадратного метра и земельный участок площадью более 1 гектара.

В ведомстве пояснили, что объект находился на балансе школы и не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Таким образом, сделка была проведена с нарушением законодательства.

Суд признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность.

Ранее в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.
 
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