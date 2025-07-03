02.07.2025, 11:20 31211
Нарушения и многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения: депутаты подали заявление в Генпрокуратуру на "СК-Фармацию"
Фото: sk-pharmacy.kz
Рассказать друзьям
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны.
Бакытжан Базарбек сообщил о решении обратиться в Генеральную прокуратуру по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству. Депутат намерен написать заявления:
- по деятельности ТОО "СК-Фармация" и субъектов фармацевтической индустрии;
- по вопросам ОСМС и медицинских организаций;
- по субсидиям в сельском хозяйстве;
- в отношении ряда министерств по итогам отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.
Он отметил, что уже направил заявление по ТОО "СК-Фармация" и субъектам фармацевтической отрасли. Документ также подписал депутат Мурат Абенов.
Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли со стороны органов прокуратуры, проведения досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств", - добавил мажилисмен.
Ранее глава ВАП Алихан Смаилов озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению, сообщили в пресс-службе ВАП.
По итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены: финансовые нарушения на 741 млн тенге; неэффективное использование средств на 32 млрд; потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
новости по теме
02.07.2025, 17:15 20381
Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе
Рассказать друзьям
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распространившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о зараженном мясе в городе Астане опровергли в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о якобы завозе в город Астана зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем", Комитет ветеринарного контроля и надзора официально заявляет: эти сведения не подтверждаются", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции.
Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку - поводов для беспокойства нет. В Атбасарском районе, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой.
02.07.2025, 09:34 36691
В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске работавшая без лицензии микрофинансовая организация получила 917 млн незаконных доходов с завышенных процентов по займам, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Как рассказали в ведомстве, за пять лет организаторы сети филиалов МФО "Быстрые деньги" заключили с гражданами договоры займа на сумму, превышающую 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании консультационных услуг с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги, что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
Всего МФО выдано более 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки, в результате чего злоумышленники незаконно обогатились на 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.
Расследование продолжается.
Напомним, за пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.
В Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений.
01.07.2025, 11:10 84276
Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки
Спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям, застрявшим в заторе на пограничном посту.
Спасателями организована оперативная помощь водителям, предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка. Ситуация находится под постоянным контролем", - добавили в МЧС.
Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
30.06.2025, 21:30 119271
Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Альянс отраслевых ассоциаций пищевой индустрии, агропромышленного комплекса и малого и среднего бизнеса обратился в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с просьбой опубликовать письмо к президенту Казахстана с призывом остановить принятие Налогового кодекса.
Представители бизнес-сообщества настаивают на доработке документа до его подписания, подчеркивая, что в текущей редакции он может привести к сокращению деловой активности, росту административной нагрузки и усилению коррупционных рисков.
Среди основных претензий к текущей редакции проекта Налогового кодекса в альянсе называют недостаточность доказательной базы - многие предлагаемые нормы основаны на слабом анализе фактических статистических данных и экономических последствий. При этом зачастую игнорируются убедительные экспертные заключения бизнес-сообщества, и депутаты в большинстве случаев занимают сторону правительства. Это повышает риск принятия решений, не соответствующих реальным условиям ведения бизнеса и приводящих к ухудшению экономики и непредсказуемым результатам.
Также предприниматели отмечают реактивный, а не превентивный подход: кодекс изобилует сложными мерами, направленными на борьбу со следствиями (такими как дробление бизнеса, оптимизация налогов), а не на устранение их первопричин - зачастую сложности администрирования и арбитража ставок.
Кроме того, в альянсе отметили, что усложнение правил, расширение полномочий контролирующих органов без адекватных гарантий прав налогоплательщиков создают почву для увеличения коррупционных проявлений.
Бизнес-сообщество Казахстана искренне заинтересовано в построении современной, справедливой и эффективной налоговой системы, которая станет драйвером экономики, а не ее тормозом. Мы готовы быть вашим конструктивным партнером в этой важнейшей работе. Убедительно просим вас использовать ваше право вето и инициировать доработку проекта Налогового кодекса с учетом изложенных системных замечаний и предложений до его подписания. Это позволит избежать негативных экономических и социальных последствий и создать по-настоящему стимулирующую среду для инвестиций и роста", - говорится в обращении.
30.06.2025, 16:45 130811
Подготовка заключений правительства к законопроектам стала затягиваться до 7 месяцев - председатель мажилиса
Фото: Скрин видео
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги третьей сессии парламента VIII созыва, остановился на проблемных вопросах при взаимодействии с правительством, передает корреспондент агентства.
Согласно закону, по поправкам, требующим дополнительных финансовых средств с бюджета необходимо заключение правительства. К сожалению, процесс подготовки заключений к законопроектам стал затягиваться. Иногда эта процедура занимает до 7 месяцев. А это в свою очередь тормозит исполнение поручений главы государства, а также своевременное принятие важных, ожидаемых населением законов", - заявил Ерлан Кошанов.
Более того, отметил он, нередко прослеживается тенденция, когда в заключениях отсутствует четкая позиция правительства к инициативам депутатов.
Например, депутатами в ходе работы над законопроектом об особо охраняемых природных территориях были подготовлены поправки, содержащие два разных подхода к одной и той же статье Земельного кодекса. В представленном заключении правительством поддерживаются оба предложенных варианта. Это лишь один пример", - сообщил председатель мажилиса.
Также, по его словам, имеет место непоследовательность в действиях госорганов.
Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной палате, однако при обсуждении этих же поправок в другой палате вдруг соглашается с ними. Налицо поверхностное отношение госорганов к подготовке проектов заключений", - заявил Ерлан Кошанов.
Он напомнил, что согласно Конституции правом законодательной инициативы наравне с мажилисом обладает и правительство.
Однако министерства, вместо того чтобы самим разрабатывать законопроекты, стали выбирать более легкий путь, решая проблемы через поправки депутатов или посредством направления писем в парламент. Согласно регламенту правительства имеется норма по внесению поправок на этапе обсуждения законопроекта в мажилисе. Довольно-таки часто правительство стало прибегать к использованию данной нормы. Иногда такие поправки поступают буквально в день пленарного заседания. Только в этой сессии количество писем правительства в рамках этого пункта увеличилось в два раза", - добавил он.
Кроме того, Ерлан Кошанов отдельно остановился на ответах на депутатские запросы.
В течение этой сессии в адрес государственных органов депутатами направлено 625 запросов. Хочу подчеркнуть, что в их основе лежат вопросы, беспокоящие наших граждан. Зачастую содержание и качество ответов на депутатские запросы оставляет желать лучшего. У депутатов по ним возникают дополнительные вопросы. Это заставляет депутатов вновь обращаться к госоргану. Нам совместно с правительством необходимо системно решить данный вопрос. Для этого планируется провести отдельную встречу с правительством в следующей сессии", - сообщил он.
Напомним, сегодня парламент Казахстана завершил очередную сессию.
30.06.2025, 14:10 139581
В ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте, Усть- Каменогорске, Таразе, Уральске, Караганде, Туркестане и области Улытау с 1 июля изменятся адреса дежурных центров обслуживания населения, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09.00 до 20.00, по субботам с 09.00 до 13.00. При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09.00 до 18.00, а готовые документы выдаются до 20.00. По субботам заявления принимают с 09.00 до 12.00, готовые документы выдают до 13.00", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, что справку для получения водительских прав теперь можно оформить онлайн.
30.06.2025, 12:58 134461
КТЖ запускает летний поезд по маршруту Актобе - Астана
Фото: telegram/КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" запускает новый поезд № 257/258 Актобе - Астана на летний период, сообщает пресс-служба АО "НК" "Казахстан темiр жолы".
Маршрут запускают с 4 июля по 2 сентября 2025 года.
По информации КТЖ, поезд будет курсировать через день, обеспечивая жителям удобные поездки в сезон отпусков.
Состав включает 12 вагонов (6 купе и 6 плацкарт), оснащенных кондиционерами и рассчитанных на более чем 500 пассажиров.
С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.
30.06.2025, 10:09 124441
Часть школы и земельный участок незаконно продали в Караганде
Объекты возвращены в госсобственность
Рассказать друзьям
Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде в коммунальную собственность возращены часть государственной школы и земельный участок, которые были приватизированы незаконно.
Как рассказали в прокуратуре Карагандинской области, в областном центре незаконно продали пристройку к средней школе № 16 площадью 1165,79 квадратного метра и земельный участок площадью более 1 гектара.
В ведомстве пояснили, что объект находился на балансе школы и не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Таким образом, сделка была проведена с нарушением законодательства.
Суд признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность.
Ранее в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.07.2025, 13:39Усилить контроль в сфере миграции поручил Токаев на заседании Совбеза 02.07.2025, 14:0543116В Казахстане зафиксирован резкий рост количества ДТП - Генпрокуратура 02.07.2025, 14:4140746Водителя-штрафника с долгами на 220 миллионов тенге задержали в Астане 02.07.2025, 09:3435946В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов 02.07.2025, 12:4435706Издательский дом стоимостью 2,6 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы 26.06.2025, 08:19231256В Семее агрессор ударил водителя автобуса во время движения 26.06.2025, 17:54205001Кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль 27.06.2025, 17:31202086В Алматы пройдут тактико-специальные учения ДЧС 27.06.2025, 11:39193876В Алматы состоялось торжественное открытие реконструированного мемориала Сянь Синхая 27.06.2025, 09:31182281Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики в Казахстане 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании549616Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24506681Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11502441В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05496676Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29477076Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?