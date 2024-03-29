В СКО отменены госзакупки на 3,3 млрд тенге по незаконным конкурсам

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Петропавловск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в сфере государственных закупок по актам надзорного органа отменено 11 незаконных конкурсов на сумму 3,3 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено 17 должностных лиц, в том числе 6 за дискредитацию госслужбы, из которых 3 уволены и 3 предупреждены о неполном служебном соответствии, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.





Как рассказали в областной прокуратуре, в одном из случав руководитель отдела ЖКХ Тимирязевского района подписал акты выполненных работ и произвел оплату поставщику за разработку проектно-сметной документации по реконструкции разводящих сетей на сумму 6,7 млн тенге, которая фактически не выполнена. В результате чего государственным служащим поставщику оказано неправомерное предпочтение при подготовке и принятии решения.





В другом случае исполняющий обязанности акима Тимирязевского сельского округа произвел оплату поставщику за работы по устройству детской спортивной площадки на сумму 19,9 млн тенге, которые фактически не были исполнены.





Аналогичные нарушения допущены акимом Астраханского сельского округа Аккайынского района, который произвел оплату работ по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 млн тенге без их фактического исполнения.





Меры дисциплинарного характера в виде увольнения приняты по актам надзорного органа и рекомендациям совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО. В настоящее время местными исполнительными органами принимаются меры по устранению допущенных финансовых нарушений", - добавили в прокуратуре.