В соцсетях появились фейковые страницы нового акима Алматы

Сообщаем, что в социальных сетях появились фейковые аккаунты акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией акима города Алматы. СМИ, пользователей социальных сетей просим использовать информацию, размещаемую только на официальных аккаунтах акима города Алматы в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram", - говорится в сообщении.
В настоящее время служба по связям с общественностью работает над получением официальной верификации аккаунтов акима от администраторов сервисов Twitter, Facebook и Instagram.
Накануне стало известно, что новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зарегистрировался в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. "Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами!" - сказал аким мегаполиса.
Он был назначен на эту должность 28 июня указом главы государства.
Ранее о появлении фейковых страниц в соцсетях, использующих имя главы государства, сообщал пресс-секретарь президента РК. Пресс-служба премьер-министра РК также заявляла о появлении фейковой страницы главы правительства в соцсетях.
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