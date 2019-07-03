В соцсетях появились фейковые страницы нового акима Алматы

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Cлужба по связям с общественностью акимата Алматы предупредила о появлении фейковых страниц акима мегаполиса в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

Сообщаем, что в социальных сетях появились фейковые аккаунты акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией акима города Алматы. СМИ, пользователей социальных сетей просим использовать информацию, размещаемую только на официальных аккаунтах акима города Алматы в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram", - говорится в сообщении.

В настоящее время служба по связям с общественностью работает над получением официальной верификации аккаунтов акима от администраторов сервисов Twitter, Facebook и Instagram.

Накануне стало известно, что новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зарегистрировался в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. "Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами!" - сказал аким мегаполиса.

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