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В столице за 3 года построят 80 километров пешеходных дорог и 100 километров велодорожек

02.10.2019, 20:50 10585
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.
 
Кульгинов доложил президенту о работе центра "Жануя", отрытого в целях поддержки социально уязвимых слоев населения, а также о планах по строительству одного иппотерапевтического и двух реабилитационных центров, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, аким отчитался о выполнении поручения главы государства по строительству доступного жилья для обеспечения состоящих в очереди граждан, в том числе из малообеспеченных семей, работающей молодежи.
 
По словам Алтая Кульгинова, в рамках благоустройства столицы будет построена удобная пешеходная дорога, начинающаяся со старой площади и соединяющая обе стороны города. В целом в ближайшие 3 года для пешеходов будет построено 80 километров дорог и более 100 километров велодорожек.
 
На встрече также были рассмотрены принимаемые меры по совершенствованию водоснабжения города.
 
Помимо этого, аким рассказал о планах по строительству в городе Нур-Султане центра "Абай алемі" в рамках празднования 175-летия Абая, установке бронзового памятника "Уш арыс" в честь 125-летних юбилеев Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина и Ильяса Джансугурова.
 
Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию города.
 

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