Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - С 16 марта в суды Казахстана поступило более 3 тыс. дел о нарушении режима ЧП, передает Kazakhstan Today.

За период с 16 марта текущего года в суды республики поступило 3145 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением ЧП, из них рассмотрено - 3119, прекращено - 63", - рассказал в Facebook пресс-секретарь Верховного суда РК Айдос Садуакасов.

По его словам, подавляющая часть этих дел поступила и рассмотрена по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). По регионам больше всего дел такой категории рассмотрено судами Алматы, Нур-Султана, Туркестанской, Карагандинской и Алматинской областей. По видам назначенных взысканий больше всего назначено штрафов - 1875 (от 5 до 10 МРП), 1077 арестов (до 10 суток) и 104 предупреждения.

Если кому-то эти меры покажутся неоправданно суровыми, я для сравнения приведу аналогичные меры, применяемые в соответствии с законодательством других стран. Во Франции разовое нарушение карантинных мер влечет штраф 135 евро, а повторное в течение 15 дней уже 1500 евро. Если человек в течение месяца нарушит карантин 4 раза и более, к нему будет применено тюремное заключение на 6 месяцев и штраф 3500 евро. В Италии штраф составляет от 400 до 3000 евро, срок тюремного заключения до 3 месяцев. В Китае за нарушение обязательного карантина может быть применена смертная казнь. В Сингапуре штраф за первичное нарушение самоизоляции составляет 10 тысяч сингапурских долларов. И напоследок: в соседней России за нарушение карантина физическим лицом предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей", - рассказал Садуакасов.

Он отметил, что в последние дни со стороны правонарушителей и отдельных лиц стали раздаваться призывы смягчить практику назначения взыскания по таким делам, даже требования к судам отменить вынесенные постановления об аресте.

Правосудие отправляется судами не в Интернете, не в социальных сетях Instagram или Facebook, а в соответствии с процедурами, установленными законом. Заложенный в статье 23 КоАП принцип свободы оспаривания процессуальных решений и обжалования процессуальных действий позволяет обжаловать судебное постановление, однако при условии соблюдения процессуальных норм. Только при наличии жалоб или ходатайств прокурора на такие судебные постановления суды вышестоящих инстанций получают право осуществить пересмотр постановлений, вынесенных судами первой инстанции. Если судом апелляционной или кассационной инстанции будет установлено нарушение закона судом, такие судебные постановления, безусловно, будут пересмотрены с отменой или изменением судебного акта", - пояснил он.

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