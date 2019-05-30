Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В текущем году в Казахстане планируют закрыть 4 исправительных учреждения, сообщили в ходе форума "Открытый диалог - инструмент реформирования пенитенциарной системы" с участием депутатов парламента, уполномоченного по правам ребенка в РК, представителей государственных органов, неправительственных и международных организации, членов общественных наблюдательных комиссий и национального превентивного механизма, передает Kazakhstan Today.

По данным МВД РК, за последние восемь лет количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы сократилось почти на половину и в мировом рейтинге тюремного населения Казахстан улучшил позиции, переместившись с 3-го (в 2000 году) на 95-е место (в 2019 году).

"Это позволило ликвидировать 8 учреждений с наиболее худшими материально-бытовыми условиями содержания, в текущем году планируется закрыть еще 4 учреждения. Проводится работа по переходу на покамерное содержание осужденных, сегодня имеется 9 таких учреждений, где содержится порядка 4 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

За последние годы практически заново выстроена колония в Кызылорде и следственный изолятор в Алматы, реконструировано две колонии в Уральске и Алматинской области. Для экономии бюджетных средств эта работа будет продолжена путем реконструкции жилых блоков в учреждениях, где уже имеется соответствующая инфраструктура.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что совершенствование пенитенциарной системы - одно из направлений Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. "Обо всех имеющихся проблемах нам известно - это наследие старых колоний с отрядно-барачной системой проживания, условия содержания осужденных, материально-бытовое обеспечение, ресоциализация после освобождения, обеспечение их прав, факты пыток, коррупция и другое. Мы готовы и хотим обсуждать вопросы, решение которых позволит приблизить уголовно-исполнительную систему к международным стандартам и повысить уровень доверия граждан", - отметил на форуме глава министерства.

Сегодня МВД проводит работу по внедрению электронных магазинов для приобретения товаров осужденными, намерено внедрить видеопереговоры осужденных с родственниками. Пилотный проект уже запущен в Акмолинской области.

Создаются условия для возможности направления осужденными обращений в электронном виде. Для этого в учреждениях будут установлены соответствующие терминалы. Всех без исключения сотрудников учреждений планируется оснастить видеорегистраторами.

Также по нашей инициативе прорабатывается вопрос передачи медицинского обеспечения осужденных в ведение Минздрава. В настоящее время в Алматинской и Карагандинской областях проводится пилотный проект по данному вопросу", - сообщил Тургумбаев.

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