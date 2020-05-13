Туркестан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области режим карантина продлен до 25 мая. При этом сохраняется ряд ограничений, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

В частности, будет продолжена работа санитарных блокпостов на границе с соседними регионами. Остается в силе ограничение доступа населения к междугородним, межрайонным и населенным пунктам.

Начинают работу общественные места, места отдыха, парки.

Данные меры утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 10 мая 2020 года, №17.

Согласно постановлению, до окончания карантинного режима в населенных пунктах не будет работать общественный транспорт и объекты религиозного назначения.

Спортивные, культурные мероприятия также не будут проводиться. Работа продовольственных рынков начинается с 10.00 до 17.00, магазины по продаже одежды и других предметов будут работать в усиленных дезинфекционных условиях с 09.00 до 20.00.

В детских садах начнут свою работу дежурные группы. Но здесь должны работать только воспитатели со справкой из больницы. В отношении здоровья малышей также требуется справка.

Не допускается массового скопления людей в салонах красоты, швейных цехах, цехах и павильонах по ремонту обуви, в парикмахерских, стоматологических клиниках, местах и объектах малого предпринимательства. В данных объектах работа будет проводиться по предварительной записи.

50% работников государственных учреждений продолжают работу дистанционно.

Выход из дома, прогулка разрешается только при условии ношения маски и соблюдения расстояния.

Все еще действует запрет на проведение по месту жительства семейных праздников, дней рождения, свадебных торжеств, сбора группы более трех человек на улице и в общественных местах. Продолжается изоляция граждан старше 65 лет.

В настоящее время работают Центры обслуживания населения, банки второго уровня, отделения "Казпочты". Допускается начинать работу местам отдыха, гостиницам, туристским объектам только при соблюдении санитарных требований.

На территорию области могут въезжать и выезжать только граждане, имеющие разрешение на ввоз и вывоз продуктов питания, предметов и материалов на объектах промышленности, строительства и на проведение весенних полевых работ, медицинские предметы, необходимые для жизнеобеспечения населения, а также граждане, которым необходима медицинская помощь.





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