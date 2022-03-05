В управделами президента назвали причину сноса резиденции в Алматы

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - О причинах сноса бывшей резиденции главы государства в Алматы рассказали в управлении делами президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщаем, что к настоящему моменту получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИИР), которые установили, что здание резиденции "ограниченно пригодно к эксплуатации", - сообщает управление.
По его данным, из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли. В сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари.
Более того, на сегодняшний день часть конструктивных элементов объекта не соответствует действующим строительным нормам и правилам. Потребуются огромные капитальные вложения для восстановления основных конструкций здания и его сейсмоусиления", - подчеркнули в ведомстве.
По-мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными.
В управлении отметили, что снос памятника истории республиканского значения будет произведен с соблюдением всех процедур, требуемых законодательством Республики Казахстан в отношении объектов такого статуса.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев распорядился снести резиденцию в Алматы и на ее месте построить сквер для горожан.