Вернувшиеся к работе жители Нур-Султана и Алматы не получат повторно выплату 42 500 тенге

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В связи с продлением режима ЧП соцвыплату в размере 42 500 тенге повторно назначат только тем казахстанцам, которые с 20 апреля не смогли вернуться к работе, передает Kazakhstan Today.

В связи с тем что режим ЧП продлили до 30 апреля, вторая соцвыплата будет положена тем, кто получил в марте или в начале апреля". - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии.

При этом отмечается, что отправлять заявку на получение социальной выплаты второй раз не требуется, она будет назначаться автоматически

Важно отметить, что данные выплаты повторно не назначат тем, кто вернулся к работе с 20 апреля в Нур-Султане и Алматы, так как они восстановили свой доход", - указывается в сообщении.

Напомним, что пособие в размере 42 500 тенге в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения назначено более 3,69 млн казахстанцам

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