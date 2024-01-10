09.01.2024, 15:30 30431
Версии пожара в хостеле Алматы озвучил министр по ЧС
Фото: Кадр из видео
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов назвал две возможные причины пожара в хостеле Алматы, в котором погибли 13 человек.
Есть несколько возможных вариантов пожара. Эти версии мы следственным органам передали", - сказал Шарипханов на брифинге в правительстве.
Первая версия - это возможность короткого замыкания, которое произошло в результате нагрева и дальнейшего расплавления блока питания светового устройства.
Вторая - малокалорийный очаг пожара.
То есть возможность, что кто-то бросил окурок или спичку", - пояснил министр.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан.
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09.01.2024, 20:20 19291
Минсельхоз внес изменения в правила распределения нефтепродуктов
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК внесло изменения в приказ об утверждении правил определения региональных операторов распределения нефтепродуктов и правил формирования и распределения объемов нефтепродуктов для сельхозпроизводителей во время весенних полевых и уборочных работ, сообщает пресс-служба министерства.
По итогам реализации механизма распределения льготного дизтоплива на уборочные работы 2023 года в системе gosagro.kz и по обращению акиматов областей, вносятся нормы по документам, предоставляемым потенциальными операторами конкурсной комиссии, а также процедурам по результатам суммирования итоговых баллов листов оценки", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Кроме того, для оптимизации документов при подаче заявок на получение льготного дизтоплива вводится норма по подаче единой заявки на проведение весенних полевых и уборочных работ. Для полного и целевого использования остатков льготного дизтоплива у операторов МСХ включает в проект правил нормы по дополнительным видам агротехнических работ, на которые можно использовать остатки льготного дизтоплива по заявкам сельхозпроизводителей (СХТП). При этом закрепляемые объемы дизельного топлива формируются исходя из заявок на отгрузку дизельного топлива, поступивших в личный кабинет оператора.
В МСХ отметили, что практика уборочной кампании 2023 года показала, что в некоторых случаях СХПТ после оформления заявки либо подают ее операторам с большой задержкой, либо вообще этого не делают. В итоге операторы несли убытки, связанные с хранением объемов дизтоплива на нефтебазах. Поэтому в правила вносятся нормы по аннулированию выделенных объемов дизтоплива при отсутствии заявки и оплаты от СХТП на отгрузку льготного дизтоплива в течение 30 календарных дней.
09.01.2024, 18:12 24051
В 2024 году на воинские сборы намерены призвать в два раза больше казахстанцев
Фото: gov.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Республики Казахстан разработали проект приказа "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году".
Согласно тексту документа, в 2024 году намерены призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра обороны - начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан", - сообщается в тексте.
С проектом приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году Министерство обороны было намерено призвать 1500 военнообязанных на военные сборы для подготовки.
09.01.2024, 17:00 27361
В Алматинской области появился новый город
Фото: primeminister.kz
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Конаев. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области", сообщает пресс-служба Акорды.
Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген (...) Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау", - говорится в тексте указа.
Напомним о том, что в Алматинской области появится новый город стало известно в ноябре прошлого года.
Согласно плану, Алатау должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др., рассказали в правительстве.
09.01.2024, 14:09 32831
Концепцию политики в сфере промбезопасности до 2030 года разработали в Казахстане
Ожидается, что реализация мероприятий в рамках плана концепции позволит снизить общий уровень риска на опасных производственных объектах
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан разработало проект концепции развития государственной политики в области промышленной безопасности до 2030 года, передает корреспондент агентства.
Как отмечается в анализе текущей ситуации, число аварий на опасных производственных объектах не снижается. В ряде случаев причинами аварий служат превышение сроков эксплуатации оборудования, некачественное или несвоевременное его обслуживание и ремонт, непродуманные проектные и технические решения, крайне низкая технологическая и трудовая дисциплина, что наглядно выражается в нарушениях правил и приемов безопасного ведения работ, технологических регламентов и требований промышленной безопасности. Не на должном уровне находится система подготовки и переподготовки специалистов и персонала для опасных производственных объектов. Недостаточна роль науки в разработке способов повышения и поддержания состояния промышленной безопасности.
По данным МЧС, в разрезе по годам произошло следующее количество аварий:
в 2020 году - 28 аварий (пострадали 28 человек, из них со смертельным исходом - 13);
в 2021 году - 20 аварий (пострадали 19 человек, из них со смертельным исходом - 10);
в 2022 году - 28 аварий (пострадали 32 человека, из них со смертельным исходом - 15);
в 2023 году - 21 авария (пострадали 108 человек, из них со смертельным исходом - 56).
За последние десять лет (с 2014 по 2023 годы) зарегистрировано 244 аварии, из них: 40 - на объектах горной отрасли; 54 - на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы; 42 - объектах нефтяной отрасли, что составляет 55,7% от общего их количества.
Аварии произошли: 54 - на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы, 42 - в нефтегазовой отрасли, 40 - в горнорудной отрасли, 24 - в угольной отрасли, 21 - в газовой отрасли, 14 - в химической и нефтехимической отрасли, 13 - в металлургической отрасли, 13 - на объектах, ведущих взрывные работы, 12 - на объектах котельного хозяйства, 5 - на объектах по хранению растительного сырья, 3 - на объектах, эксплуатирующих магистральные газопроводы, 3 - на объектах использующие атомную энергию.
Ежегодно крупные аварии происходят на угольных шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" (ноябрь 2021 года - на шахте "Абайская", погибло 6 человек; ноябрь 2022 года - на шахте "имени Ленина", погибло 5 человек; августе 2023 года - на шахте "Казахстанская", погибло 5 человек; в октябре 2023 года - на шахте имени Костенко погибло 46 человек).
В настоящее время государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за деятельностью опасных производственных объектов осуществляют 381 инспектор в области промышленной безопасности. Исходя из общего количество опасных производственных объектов, с целью их полного охвата, один инспектор ежегодно должен обследовать 570 объектов, что фактически на практике не представляется возможным, рассказали в МЧС.
Также отмечена обратная динамика сокращения количества инспекторского состава по отношению к ежегодному росту опасных производственных объектов. В 1991 году количество инспекторов составляло 1648 единиц, к 2014 году количество инспекторов было сокращено до 510 единиц, в 2020 году - до 449 единиц, в 2021 году - до 381 единицы (в 4,3 раза).
Кроме того, с 2017 года сокращены полномочия и возможности уполномоченного органа в области промышленной безопасности: ликвидирован Национальный научно-технический центр промышленной безопасности с 4 отраслевыми институтами в городах Атырау, Караганде, Усть-Каменогорске и Шымкенте; приватизирован Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности с численностью более 3 тысяч спасателей.
В сложившейся ситуации требуются совершенствование государственной политики в области промышленной безопасности, в целях последовательного снижения риска возникновения аварий на опасных производственных объектах", - отмечается в документе.
Основной задачей обеспечения промышленной безопасности является предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах.
При этом отмечается, что приоритетными направлениями совершенствования государственной политики в области промышленной безопасности определены:
- совершенствование нормативно-правового регулирования и государственного управления в области промышленной безопасности;
- совершенствование правовых механизмов ответственности владельцев опасных производственных объектов за нарушение требований промышленной безопасности;
- разработка и внедрение единых критериев оценки рисков аварий на промышленных объектах и категорирования таких объектов;
- совершенствование системы повышения квалификации в области промышленной безопасности;
- совершенствование механизмов технического перевооружения опасных производственных объектов;
- кадровое обеспечение деятельности в области промышленной безопасности;
- развитие культуры промышленной безопасности, осознание личной ответственности за состояние промышленной безопасности и формирование нетерпимого отношения к нарушениям требований промышленной безопасности;
- совершенствование деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб;
- развитие научно-технического потенциала;
- развитие институтов саморегулирования, аккредитации и аудирования по вопросам промышленной безопасности;
- внедрение цифровых технологий для обеспечения государственного контроля и надзора;
- развитие международного сотрудничества в области промышленной безопасности.
Принципы государственной политики в области промышленной безопасности:
1) соблюдение законодательства Республики Казахстан, международных договоров в области промышленной безопасности;
2) обеспечение единства подходов при установлении требований промышленной безопасности и осуществлении контроля (надзора) за их соблюдением;
3) минимизация влияния человеческого фактора на технологические процессы на промышленных объектах;
4) снижение технологической или иной зависимости от иностранных государств при обеспечении промышленной безопасности;
5) внедрение в приоритетном порядке ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, модернизация производства, обновление основных производственных фондов;
6) внедрение научно-технических достижений и передового опыта в целях обеспечения промышленной безопасности;
7) введение ответственности эксплуатирующих организаций и их должностных лиц за невыполнение требований промышленной безопасности;
8) возмещение вреда в полном объеме за вред, причиненный гражданам и окружающей среде в результате аварий на промышленных объектах;
9) обеспечение доступности для населения информации в области промышленной безопасности.
Подходы развития:
1) осуществление государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности;
2) осуществление мониторинга состояния промышленной безопасности;
3) нормативно-правовое регулирование в области промышленной безопасности;
4) участие центральных и местных исполнительных органов, опасных производственных объектов в соответствии с их компетенцией в организации и проведении мероприятий в области промышленной безопасности;
5) своевременное обновление и техническое перевооружение опасных производственных объектов;
6) актуализация требований промышленной безопасности с учетом развития технологий, применяемых на промышленных объектах;
7) обеспечение научно-технической и методологической поддержки в области промышленной безопасности;
8) внедрение инновационных технологий для обеспечения промышленной безопасности;
9) разработка методов анализа и оценки рисков возникновения аварий на промышленных объектах;
10) внедрение рискориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;
11) совершенствование системы повышения квалификации работников органов государственного контроля (надзора) и работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;
12) совершенствование требований к программам подготовки, к аттестации и проверке знаний руководителей и специалистов эксплуатирующих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание промышленных объектов;
13) внедрение механизмов компенсации затрат, связанных с локализацией аварий и ликвидацией их последствий;
14) развитие сотрудничества с международными организациями и объединениями, занимающимися вопросами в области промышленной безопасности;
15) внедрение эффективных механизмов, препятствующих проявлениям коррупции в системе обеспечения промышленной безопасности;
16) допуск к применению на опасных производственных объектах технологий, опасных технических устройств, взрывчатых веществ и изделий на их основе, соответствующих требованиям промышленной безопасности;
17) доведение до норм положенной штатной численности квалифицированных специалистов в области промышленной безопасности;
18) декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта;
19) аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;
20) экспертиза промышленной безопасности;
21) проведение профилактических, горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;
21) проведение монтажа, технического обслуживания, технического освидетельствования лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.
Реализация основных направлений совершенствования государственной политики в области промышленной безопасности планируется в два этапа.
Первый этап (2024-2026 годы). Решение задач по созданию (совершенствованию, актуализации, синхронизации) необходимой нормативно-правовой базы по вопросам промышленной безопасности.
На втором этапе (2027-2030 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности. Основной акцент будет сделан на развитие инфраструктуры обеспечения безопасности, совершенствование технических требований безопасности, осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью в соответствии с целевыми ориентирами и показателями повышения безопасности опасных производственных объектов.
Ожидается, что реализация мероприятий в рамках плана концепции позволит снизить общий уровня риска на опасных производственных объектах.
Разработчики прогнозируют следующие достижения:
1) ежегодное снижение допускаемых опасными производственными объектами нарушений требований промышленной безопасности на 1% до 2030 года;
2) ежегодный вывод из эксплуатации 1700 единиц технологического оборудования опасных производственных объектов, отработавшего нормативный срок службы до 2030 года;
3) ежегодное снижение количества инцидентов на опасных производственных объектах на 1% до 2030 года;
4) ежегодное снижение количества аварий на опасных производственных объектах на 1% до 2030 года.
09.01.2024, 13:53 34001
Запретить строительство домов в водоохранной зоне и низинах предлагает МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане нужно запретить строительство домов возле русел рек, в водоохранных зонах и в низинах, заявил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.
По его словам, акиматам необходимо обеспечить защиту данных населенных пунктов либо рассмотреть возможность их переселения и в дальнейшем запретить строительство в этих зонах.
Анализ 2023 года показал, что в основном подтоплениям подверглись дома, построенные в непосредственной близости русел рек, расположенные в водоохранных полосах и низменных частях. Размещение строений в водоохранных полосах является повсеместной проблемой. В результате государством осуществляются компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от паводков", - рассказал Шарипханов.
Сегодня глава МЧС сообщил, что в связи с высокой вероятностью паводков южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности, и рассказал об уже случившихся подтоплениях населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
Также глава ведомства рассказал, как в МЧС готовятся к предстоящим паводкам.
Напомним, минувшей весной разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области. В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа. В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка.
Ранее в Алматы было выявлено более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах, в частности самовольный захват земель на водоохранной полосе.
09.01.2024, 12:56 35731
Трагедия на шахте Костенко: глава МЧС назвал имена обвиняемых
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве рассказал, кого обвиняют в трагедии, произошедшей на шахте имени Костенко.
Это не рядовые сотрудники, это инженерно-технический персонал, которые несут непосредственную ответственность. Это ответственные должностные лица. По ним материалы переданы в следственные органы, которые проведут следствие и уже затем суд определит их степень вины", - цитирует главу МЧС Zakon.kz.
В числе обвиняемых, по словам Шарипханова, генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и так далее, сообщает Sputnik.kz.
Всего правительственная комиссия определила 19 ответственных лиц, которых обвиняют в случившейся трагедии.
Материалы переданы в следственные органы, вину задержанных определит суд.
Гендиректор АМТ Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента господин Белый, замисполнительного директора угольного департамента АМТ Огай и так далее", - рассказал Шарипханов на брифинге в правительстве.
Напомним, по результатам работы правительственной комиссии, была установлена 100-процентная вина работодателя в произошедшей трагедии. Установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.
Напомним, ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ.
8 декабря правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство QARMET тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
09.01.2024, 09:24 42336
Весной начнется модернизация столичного аэропорта
Фото: КГА
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Весной начнется модернизация аэропорта Астаны. Вопрос подготовки к реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта обсудили на совещании под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.
Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию 20 лет назад. До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.
Проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы являлось одной из основных и первоочередных задач при передаче аэропорта в доверительное управление инвестору. Компания Terminals Holding проинформировала о предстоящем графике подготовительных и строительно-монтажных работ, согласно которому начало реконструкции запланировано на конец марта текущего года", - проинформировали в КГА.
Отмечается, что реализация проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и завершится весной 2025 года.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы повысит безопасность полетов и поспособствует повышению транзитного потенциала воздушной гавани. В свою очередь министерством указано о необходимости проведения работ без приостановления полетов в аэропорту", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом.
08.01.2024, 20:39 60526
Назначен председатель комитета по делам молодежи и семьи
Должность получил Кайрат Камбаров
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Кайрат Камбаров назначен председателем комитета по делам молодежи и семьи, сообщает пресс-служба правительства.
Кайрат Камбаров родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, университет "Туран-Астана".
Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в управлении внутренней политики Астаны.
С 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Астаны.
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