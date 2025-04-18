17.04.2025, 14:30 40471
Водоохранные зоны и полосы на всех водных объектах страны определят к 2027 году
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Определить водоохранные зоны и полосы на всех водных объектах страны планируется к 2027 году, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Вопросы реализации нового Водного кодекса с мажилисменами обсудил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Особое внимание было уделено работе информационно-аналитического центра водных ресурсов.
Министр и депутаты ознакомились с ходом проекта. На данный момент оцифрованы и внесены в систему более 5000 водных объектов по всему Казахстану. Специалисты "Казводхоза" ежедневно вносят в систему актуальные данные. В дальнейшем планируется автоматизация этого процесса", - рассказали в Минводы.
Работа ведется за счет гранта Евразийского банка развития.
Также совместно с программой развития ООН министерство внедряет немецкую систему TalsimNG, которая предоставляет краткосрочные и долгосрочные прогнозы притоков воды в водохранилища.
На сегодня полностью смоделированы бассейны рек Есиль и Нура. До конца года планируется обеспечить цифровое моделирование всех водных ресурсов страны", - сообщили в ведомстве.
Участники встречи также обсудили создание мастер-плана по сохранению озера Балхаш.
В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации подписало с Французским агентством развития соглашение, по которому французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера. В результате будет разработан долгосрочный мастер-план до 2040 года. На сегодня продолжается сбор необходимых данных и обмен информацией с французскими экспертами", - уточнили в министерстве.
Еще одной темой, поднятой на заседании, стало установление водоохранных зон и полос на водных объектах страны. Работу планируется провести в три этапа и завершить к 2027 году. Сначала водоохранные зоны и полосы будут установлены на крупных водных объектах, далее - на средних и малых.
Напомним, Водный кодекс вступает в силу 10 июня.
Мы должны обеспечить эффективную реализацию поставленных новым водным законодательством задач", - резюмировал Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат ответственность за незаконное строительство в водоохранных зонах. Также установлен запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря.
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17.04.2025, 17:45 28586
Строили на оползнеопасном участке: очередной незаконный объект сносят в предгорьях Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трехэтажный строящийся объект, расположенный в садовом товариществе Жантобев предгорьях Алматы сносят по решению суда, сообщает пресс-служба акимата.
Объект расположился на оползнеопасном участке (...) Снос объекта начат с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - сообщает акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы
Уточняется, что ранее в отношении собственника принимались административные меры за отсутствие разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений в рамках внеплановой проверки.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
17.04.2025, 16:30 33361
Общенациональное единство и межэтнические отношения - о чем говорил Токаев с заместителями председателя АНК
Президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии ассамблеи
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова, сообщает Акорда.
Президент отметил особую роль АНК в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.
Также в ходе встречи президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии ассамблеи, а также о проведении мероприятий в рамках 30-летия АНК.
Глава государства обратил внимание на значимость широкого вовлечения всех этнокультурных объединений и общественных структур ассамблеи в проведение юбилейных мероприятий.
В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере межэтнических отношений.
Напомним, очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане.
17.04.2025, 15:49 35266
В Алматы ликвидировали более 100 точек стихийной торговли на барахолке
Незаконная торговля препятствует движению пешеходов, загромождает тротуары и остановки
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе Алматы ликвидировали более 100 точек стихийной торговли на рынках "Ялян", "Алатау", "Салем" и "Байсат", сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В результате проведенных рейдов ликвидировано более 100 точек стихийной торговли, составлено 42 административных протокола по статье 204 КоАП РК (Торговля в неустановленных местах), статье 505 КоАП РК (Правила благоустройства), а также вывезено более 70 кубометров мусора", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, рейды были проведены по восточной стороне шоссе Северное кольцо в районе рынков "Алатау", "Салем", "Байсат" и "Ялян".
Здесь осуществлялась продажа сельскохозяйственной и промышленной продукции без разрешительных документов, в антисанитарных условиях и с грубыми нарушениями правил благоустройства. Торговцы предлагали различные товары, включая овощи, фрукты, зелень, мясо, молочные продукты, а также одежду, обувь и бытовые изделия. Незаконная торговля препятствует движению пешеходов, загромождает тротуары и остановки, способствует накоплению мусора и представляет угрозу для здоровья населения из-за реализации несертифицированных продуктов", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы снесли свыше 100 незаконных торговых объектов.
17.04.2025, 15:09 39786
Токаев вручил орден "Достык" митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық" I степени, сообщает Акорда.
Награда была вручена священнослужителю по случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия
Глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с наступающим праздником Пасхи.
Он подчеркнул значительный вклад православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны.
17.04.2025, 13:34 45471
Токаев назначил нового посла на Украине и принял верительные грамоты послов ряда государств
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан на Украине Толежана Барлыбаева, сообщает Акорда.
Другим указом главы государства Дархан Калетаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан на Украине.
Толежан Барлыбаев родился 26 ноября 1970 года в Темиртау. В 1992 году окончил Российский государственный гуманитарный университет.
С 2017 года работал послом Казахстана в Республике Хорватия, затем в Боснии и Герцеговине и Черногории по совместительству. До 15 ноября 2024 года служил послом в Словацкой Республике.
Также сегодня глава государства принял верительные грамоты послов семи государств.
Верительные грамоты вручили посол Республики Беларусь Алексей Богданов, посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс, посол Республики Молдова Штефан Горда, посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун, посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки, посол Республики Албания Блерта Кадзадеш, посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.
Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Он также отметил, что в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.
17.04.2025, 13:01 46931
Казахстанских авиаперевозчиков будут штрафовать за овербукинг
Крупные международные авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая на неявку пассажиров, и это часто приводит к тому, что людям отказывают в посадке
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских авиаперевозчиков будут штрафовать за овербукинг - продажу большего числа авиабилетов, чем количество мест в самолете, сообщает главная транспортная прокуратура РК.
По данным ведомства, проблема остается актуальной во многих странах.
Крупные международные авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая на неявку пассажиров. Однако на деле это часто приводит к проблемам: если все клиенты прибывают на рейс, некоторым из них попросту отказывают в посадке", - пояснили в ведомстве.
В Казахстане последние два года эту практику используют некоторые авиаперевозчики, особенно на популярных маршрутах, а также в праздничные и выходные дни.
Пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, сталкивались с отказом в посадке и вынуждены были искать альтернативные варианты. Недовольство общества росло, и проблема требовала срочного решения", - уточнили в транспортной прокуратуре.
При этом ответственность за не предоставление места на борту при наличии билета была предусмотрена только для международных рейсов.
По предложению прокуратуры, мажилисом парламента рассмотрен вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях, расширив сферу действия ответственности и на внутренние рейсы. Теперь за нарушение правил внутренних перевозок пассажиров, багажа и грузов на внутренних рейсах предусмотрена административная ответственность. Согласно новой норме, авиаперевозчик может быть оштрафован на 50 МРП (196 тыс. 600 тенге. - Прим.ред)", - отметили в ведомстве.
Принятые меры позволят усилить контроль за деятельностью авиакомпаний и защитить права пассажиров, исключив случаи отказа в посадке из-за продажи билетов сверх установленной нормы.
Напомним, ранее "Эйр Астану" оштрафовали на 876 млн тенге за необоснованное применение топливного сбора.
17.04.2025, 12:30 49061
Роботизированную ферму и теплицу для выращивания лимонов посетил аким ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил крупные агропромышленные объекты Уланского района.
В их числе роботизированная ферма и действующая МТФ "КХ Украинка" и теплица "Жер-Су" в селе Украинка.
Крестьянское хозяйство "Украинка" успешно занимается разведением крупного рогатого скота, особенно в молочном направлении.
Общее поголовье КРС составляет 889 голов, из них 346 - дойные коровы. Надой на одну фуражную корову достиг 4800 килограммов, а общий объем производства молока составил 1666,4 тонны. Качество молока соответствует всем установленным стандартам, что подтверждается высокими показателями безопасности и питательной ценности продукции. Также за отчетный период произведено 26,5 тонны мяса. Предприятию принадлежит 650,9 гектара сельскохозяйственных угодий, из которых 572,3 гектара - пастбища, а 78,6 гектара - пашня. Урожайность многолетних трав прошлых лет составила 118 тонн, что позволяет стабильно обеспечивать животных качественным кормом", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Материально-техническая база предприятия включает девять грузовых автомобилей и 21 трактор, что обеспечивает эффективную организацию всех сельскохозяйственных процессов, включая заготовку кормов.
В селе Бобровка Глубоковского района имеется филиал ТОО "Бобровка+", что способствует расширению производственных мощностей и повышению эффективности работы предприятия.
Руководство хозяйства придает большое значение устойчивому развитию, улучшению условий труда, а также внедрению современных технологий в сельское хозяйство. Благодаря профессионализму коллектива и грамотному управлению, предприятие уверенно укрепляет свои позиции в агропромышленном комплексе Восточно-Казахстанской области", - отметил аким.
Тепличный комплекс "Жер-Су" был основан в 2008 году и расположен в селе Украинка. В развитие комплекса с момента его основания было инвестировано 200 тысяч долларов США.
Комплекс включает в себя теплицы туннельного типа общей площадью 900 кв.м. Основной сферой деятельности комплекса является выращивание различных видов растений, включая цитрусовые культуры, такие как лимоны сортов "Киевский 1" и "Киевский 2", а также мирты различных сортов, гранаты, инжир, муррайю, комнатные и садовые растения, а также рассада овощных и цветочных культур. В ассортименте комплекса всегда в продаже широкий выбор комнатных декоративных и цветущих растений, включая: лимоны (плоды и саженцы), мирты, бугенвиллеи, фикусы, кротоны и другие растения - всего около 400 наименований", - говорится в релизе.
Комплекс также предоставляет услуги по подбору растений и оформлению озеленения, включая клумбы, альпийские горки, входные группы, террасы, балконные ящики и вазоны, помогая создать уникальные и стильные озелененные пространства для частных и коммерческих объектов.
17.04.2025, 11:31 33061
В Алматы открылся банк грудного молока для новорожденных
Министерство здравоохранения планирует открыть аналогичные банки в каждом перинатальном центре страны 3-го уровня помощи
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы впервые в РК реализован новый проект: Индивидуальный банк грудного молока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Проект направлен на спасение жизней самых уязвимых пациентов: недоношенных и новорожденных с особыми медицинскими потребностями, которые не могут получать естественное питание напрямую от своей матери.
Индивидуальный банк грудного молока - это важная инициатива, направленная на поддержку новорожденных, которые нуждаются в интенсивной терапии. В условиях стационара, когда малыш не может получать грудное молоко от своей матери по различным причинам (например, из-за медицинских показаний при осложненных родах), такой банк становится незаменимым ресурсом. Особенно важно поддержать матерей, которые вынужденно разлучены со своими новорожденными, находящимися в реанимации. Организация процесса безопасного сцеживания и хранения грудного молока не только обеспечит младенцев ценным питанием, но и поможет сохранить лактацию, снизит стресс у матерей и укрепит их связь с ребенком даже после тяжелых осложненных родов", - отметили в министерстве.
По данным Минздрава, сцеживание грудного молока осуществляется в стерильные индивидуальные емкости с обязательной маркировкой (ФИО, дата и время сцеживания) под контролем медицинской сестры. Допускается использование как индивидуальных, так и клинических молокоотсосов. Все действия проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Банк представляет собой запас сцеженного молока, собранного в стерильные емкости и хранимого при низких температурах для кормления ребенка при невозможности грудного вскармливания. Здесь может храниться сцеженное нативное (сырое) молоко, охлажденное (хранящееся при 4 ± 2 °С) и замороженное (при -18…-20 °С).
В будущем Министерство здравоохранения планирует открыть аналогичные банки в каждом перинатальном центре страны 3-го уровня помощи, куда поступают беременные женщины с факторами высокого риска и где рождаются недоношенные и маловесные дети.
Грудное молоко признано оптимальным питанием для новорожденных: оно содержит идеально сбалансированный комплекс питательных веществ и ферментов, необходимых для полноценного роста, развития и формирования устойчивого иммунитета ребенка. Его уникальный состав обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний и способствует формированию долгосрочного здоровья.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?