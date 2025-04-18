Водоохранные зоны и полосы на всех водных объектах страны определят к 2027 году

В систему информационно-аналитического центра водных ресурсов оцифрованы и внесены более 5000 водных объектов по всему Казахстану

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Определить водоохранные зоны и полосы на всех водных объектах страны планируется к 2027 году, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.





Вопросы реализации нового Водного кодекса с мажилисменами обсудил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Особое внимание было уделено работе информационно-аналитического центра водных ресурсов.





Министр и депутаты ознакомились с ходом проекта. На данный момент оцифрованы и внесены в систему более 5000 водных объектов по всему Казахстану. Специалисты "Казводхоза" ежедневно вносят в систему актуальные данные. В дальнейшем планируется автоматизация этого процесса", - рассказали в Минводы.





Работа ведется за счет гранта Евразийского банка развития.





Также совместно с программой развития ООН министерство внедряет немецкую систему TalsimNG, которая предоставляет краткосрочные и долгосрочные прогнозы притоков воды в водохранилища.





На сегодня полностью смоделированы бассейны рек Есиль и Нура. До конца года планируется обеспечить цифровое моделирование всех водных ресурсов страны", - сообщили в ведомстве.





Участники встречи также обсудили создание мастер-плана по сохранению озера Балхаш.





В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации подписало с Французским агентством развития соглашение, по которому французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера. В результате будет разработан долгосрочный мастер-план до 2040 года. На сегодня продолжается сбор необходимых данных и обмен информацией с французскими экспертами", - уточнили в министерстве.





Еще одной темой, поднятой на заседании, стало установление водоохранных зон и полос на водных объектах страны. Работу планируется провести в три этапа и завершить к 2027 году. Сначала водоохранные зоны и полосы будут установлены на крупных водных объектах, далее - на средних и малых.





Напомним, Водный кодекс вступает в силу 10 июня.





Мы должны обеспечить эффективную реализацию поставленных новым водным законодательством задач", - резюмировал Нуржигитов.



