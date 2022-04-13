Военное сотрудничество обсудили начальник Генштаба ВС Казахстана и президент Пакистана

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В ходе встречи стороны отметили динамичное и развивающееся сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Евросоюз является одним из глобальных торгово-экономических партнеров нашей страны и входит в список главных инвесторов Казахстана. Товарооборот за 2021 год составил 28,9 млрд долларов США, что на 17,9% выше по сравнению с 2020 годом. В Алматы зарегистрировано 713 совместных предприятий и 1699компаний с участием капитала стран ЕС.

Глава города проинформировал членов делегации Европейского парламента о ходе работ по восстановлению экономики Алматы, дальнейших планах по социально-экономическому развитию города.

Также в ходе встречи поднимались вопросы активизации взаимодействия с гражданским сообществом и неправительственными организациями (НПО), которых на сегодня в городе насчитывается более 4 тысяч (20% от общего количества по республике, в РК более 19 тыс.).

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество по приоритетным направлениям экономики и в сфере защиты прав и свобод человека.