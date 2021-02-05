Вопросы военно-технического сотрудничества с Турцией обсудили в Минобороны РК

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял заместителя министра национальной обороны Турции Мухсина Дере, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, на сегодня взаимодействие оборонных ведомств осуществляется в рамках достигнутых договоренностей в области подготовки войск и сил специальных операций, тактики применения разведывательных и ударных беспилотных средств.

Во время встречи министр обороны Нурлан Ермекбаев отметил важность военно-технического сотрудничества в создании совместных предприятий, подготовке квалифицированных специалистов как в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК - Елбасы, так и военных учебных заведениях Турции.

Вопросы сотрудничества с крупными турецкими оборонными компаниями были обсуждены во время встречи заместителя министра обороны РК генерал-майора Мухамеджана Таласова с турецким коллегой Мухсином Дере.

Стороны обсудили вопросы приобретения различных видов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) с дальнейшей локализацией их сервисного обслуживания на одном из казахстанских предприятий, а также ознакомление с возможностями бронетанкового вооружения производства предприятий Турции.

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