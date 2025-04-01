Возврат активов: медицинские объекты на 228 млн тенге построят в селах Павлодарской области

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин прокомментировал сбои в работе портала электронного правительства eGov, передает корреспондент агентства.





Да, действительно, сегодня опять наблюдались кратковременные сбои на платформе электронного правительства. Это было связано с большим количеством пользователей услуги подачи заявок в школу. В сжатые сроки платформа была восстановлена. Запуск самой услуги планировался на 15.00, соответственно, в 15.00 она будет доступна на портале", - объяснил вице-министр.





Он отметил, что eGov - это лишь некое "окошко" для коммуникации с электронным правительством, за которым стоит более 2 тысяч интеграционных сервисов. Если хотя бы один из сервисов не работает, то все услуги, связанные с ним, не будут доступны.





В этом году мы запускаем eGov 3.0. Это полностью обновленный, переписанный портал. Текущий eGov работает на технологии 2013 года. Скажу откровенно - текущий eGov работает на максимальных своих возможностях. Поэтому мы начали эту работу - в течение двух лет переписываем сервисы и компоненты. В этом году пользователи увидят более удобную и стабильную обновленную версию сайта", - заявил Ростислав Коняшкин.





На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил принять меры в модернизации серверного оборудования и программного обеспечения, отметив, что инфраструктура eGov должна работать безупречно круглые сутки.





Охват онлайн-услугами растет благодаря простым и быстрым процессам через банковские приложения. Мы приветствуем такое плодотворное взаимодействие. Нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов в госуслугах, чтобы пользователи получали необходимое максимум "в два клика". Согласно поручению главы государства, надо активно внедрять искусственный интеллект. В первую очередь на платформе электронного правительства. Его применение должно обеспечить бесперебойную работу информационных систем госорганов и будет содействовать упрощению доступа населения к услугам", - сказал Бектенов.



