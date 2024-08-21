Выявлены дефекты при реконструкции автодороги Караганда - Балхаш

Несмотря на то что до начала отопительного сезона остался один месяц, на многих ТЭЦ и электростанциях затягивается ремонт основного оборудования

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном подготовке к предстоящему отопительному сезону, - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном подготовке к предстоящему отопительному сезону, раскритиковал затягивание сроков ремонта ТЭЦ и поставок топлива.





Из года в год в стране сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить. На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Более того, с указанием многих рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер. По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов. Министерством энергетики уже началась выдача энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду. В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, рассмотрим персональную ответственность курирующих заместителей акимов", - заявил на заседании премьер.





Сроки ремонта основного оборудования затягиваются на электрических станциях в Карагандинской и Мангистауской областях.





В Карагандинской области не завершены в срок ремонты котла № 2 и не начат капитальный ремонт котла №1 на ТЭЦ-2 АО "Qarmet". Задерживается и ремонт котла №7, хотя еще в мае аким региона обещал ввести объект в эксплуатацию вовремя.





В Мангистауской области не завершен капитальный ремонт турбины № 4 на ТЭЦ-1 на МАЭК. На ТЭЦ-2 из-за несвоевременной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик. При этом правительство выделило значительные средства для развития МАЭК.





Бектенов напомнил, что до начала отопительного сезона остался практически месяц и отметил, что привычка оставлять большие объемы на последние дни свидетельствует о неправильном планировании работ.





Он поручил Министерству промышленности и строительства вместе с акиматам регионов до 1 сентября полностью подготовить готовность объектов образования, до 15 октября - здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также поручено взять данные вопросы на контроль. За исполнением поручений будет следить оперативный штаб под руководством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.





Также Бектенов заявил о недостаточных запасах топлива для отопительного сезона.





По данным Министерства энергетики, на топливных складах энергоисточников накоплено 3,7 млн тонн угля и 90 тыс. тонн мазута. Однако на 4 станциях запасы топлива ниже нормы. По словам Бектенова, это происходит из-за поздних конкурсных процедур.





В частности, по мазуту распределение было произведено лишь 15 августа. С учетом логистики, дефицита цистерн и вагонов в пиковые периоды и других издержек возникают справедливые сомнения в своевременности заготовки мазута и угля", - заявил премьер.





При этом в правительстве неоднократно обсуждалась необходимость раннего заключения договоров, утверждения графиков поставок для избежания ажиотажа и дефицита вагонов.





Министерствам промышленности и строительства, транспорта поручаю держать на жестком контроле вопросы исполнения обязательств КТЖ и регионов по поставке угля и мазута. Министерству транспорта, КТЖ и акиматами регионов следует принять меры по своевременной поставке коммунально-бытового угля и мазута согласно утвержденному графику и объемам. При этом важно не допустить продажи социального угля субъектам бизнеса. Этот уголь должен направляться именно для населения", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Напомним, о срыве подготовки к отопительному сезону говорилось еще в конце июня. Тогда на некоторых ТЭЦ страны не был начат ремонт. На 2 месяца отставал от графика ремонт котла на ТЭЦ-2 в Темиртау, также были сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.





В феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.



